Aslan Burcu
3 Mart 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.03.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 3 Mart Salı günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 3 Mart Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün senin için oldukça önemli bir gün. Başak burcundaki tam Ay tutulması, senin için belirli sağlık konularına dikkat çekiyor. Özellikle boğaz ve boyun bölgelerinde hassasiyetlerin artabileceği bir döneme giriyoruz. Bu dönemde, belki de biraz daha fazla çay tüketmek yerine, sıcak su ve limon gibi daha hafif içecekler tercih edebilirsin.

Bu tam Ay tutulması, aynı zamanda beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmen için de mükemmel bir zaman. Belki de bu dönemde, sağlıklı ve dengeli beslenmeye daha fazla önem vermek isteyebilirsin. Özellikle şeker tüketimini kontrol altına alman, bu dönemde senin için çok önemli olabilir. Belki de bu, tatlı krizlerini meyve ile gidermeye başlama zamanın olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

