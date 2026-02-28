onedio
Mart Aslan Burcu Aylık Burç Yorumu

Aslan Burcu
Mart 2026, Aylık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.02.2026 - 18:01

Gökyüzü Mart ayında bir hayli hareketli! Aslan ve yükselen Aslan burçları Mart ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Mart ayı nasıl geçecek? Bu ay Aslan ve yükselen Aslan burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu aylık burç yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu ayın başında yaşanan Ay tutulması, maddi değerlerine dair perspektifini kadersel bir dönüşüme uğratıyor. Artık başkalarından gelecek finansal yardımları beklemek yerine, kendi kaynaklarını yönetme becerisini keşfederek finansal bağımsızlığını ilan ediyorsun. Sırtında ağır bir yük gibi hissettiğin borçları ya da verimsiz olduğunu düşündüğün ortaklıkları, ani bir kararla sonlandırma yoluna gidebilirsin. Bu süreç, ekonomik özgürlüğünü ilan etmen ve daha kârlı bir gelecek inşa etmen için son derece önemli! 

Ayın ortasında ise Güneş’in desteğiyle uluslararası işlerin ve vizyoner hedeflerin için önünde büyük bir kapı açılıyor. Sınırlarını zorlayacak yeni projelerle birlikte, kariyerinde daha önce hiç adım atmadığın bir rotaya girme şansın oluyor. Uzak coğrafyalarla kurduğun bağlantılar sayesinde iş hacmini genişletirken, cesur ve atılgan tavırlarınla başarıdan başarıya koşabilirsin! 

Peki ya aşk?  Aşkta en büyük desteğin ise Venüs oluyor Mart ayında! Aşk hayatında tutku ve heyecan dolu bir yenilenme dönemi başlıyor. İlişkinde monotonlaşan her ne varsa, büyük bir cesaretle değiştirip duygularını daha canlı bir hale getiriyorsun. Karşına çıkan romantik fırsatları değerlendirirken, kendi arzularını partnerine çok daha net ve doğrudan ifade ediyorsun. Bu dönemde kurduğun derin ve ateşli bağlar, duygusal anlamda kendini her zamankinden daha güçlü hissetmeni sağlıyor. Yakınlaşmaların ise şehveti artıyor! Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…

