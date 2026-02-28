Sevgili Aslan, bu ayın enerjisi seni tam kalbinden yakalayacak. Mars'ın, Balık burcundaki geçişiyle beraber, bedenindeki enerjinin nasıl bir yolculuk yaptığını hissedeceksin. Bu enerji, sadece kalp merkezinde değil, tüm vücut sisteminde bir dolaşım sergileyecek. İşte tam da bu noktada suyla gelen şifa, vücudunda bir detoks etkisi yaratarak rahatlamanı sağlayacak. Meditasyon ise zihnini sakinleştirerek, iç huzurunu korumana yardımcı olacak.

Mart sonunda ise içsel dengeni korumayı öğrendiğini fark edeceksin. Bu dengenin sağladığı huzur, fiziksel görünümüne bile yansıyacak. Çevrendeki insanlar da bu parlaklığı hemen fark ederek! Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…