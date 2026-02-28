onedio
Aslan Burcu
Mart 2026, Aylık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.02.2026 - 18:01

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Aslan ve yükselen Aslan burçlarının Mart ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Mart ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu ayın enerjisi seni tam kalbinden yakalayacak. Mars'ın, Balık burcundaki geçişiyle beraber, bedenindeki enerjinin nasıl bir yolculuk yaptığını hissedeceksin. Bu enerji, sadece kalp merkezinde değil, tüm vücut sisteminde bir dolaşım sergileyecek. İşte tam da bu noktada suyla gelen şifa, vücudunda bir detoks etkisi yaratarak rahatlamanı sağlayacak. Meditasyon ise zihnini sakinleştirerek, iç huzurunu korumana yardımcı olacak.

Mart sonunda ise içsel dengeni korumayı öğrendiğini fark edeceksin. Bu dengenin sağladığı huzur, fiziksel görünümüne bile yansıyacak. Çevrendeki insanlar da bu parlaklığı hemen fark ederek! Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

