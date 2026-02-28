Sevgili Aslan, bu ayın başında yaşanan Ay tutulması, maddi değerlerine dair bakış açını değiştirecek gibi görünüyor. Artık finansal konularda başkalarına bel bağlama dönemi sona eriyor ve kendi kaynaklarını nasıl yöneteceğini keşfetme süreci başlıyor. Bu, finansal bağımsızlığını ilan ettiğin anlamına geliyor. Sırtında ağır bir yük gibi hissettiğin borçlarını ya da verimlilik sağlamayan ortaklıklarını bitirebilirsin. Böylece ekonomik özgürlüğünü ilan edebilir ve kârlı bir gelecek inşa edebilirsin!

Ayın ortasında ise Güneş’in sunduğu destekle birlikte, uluslararası işler ve vizyoner hedeflerin güçlenmeni sağlayabilir. Sınırlarını zorlayacak yeni projelere imza atmaya ne dersin? Kariyerinde daha önce hiç adım atmadığın bir yolda yürümek de bir harika olmaz mı? Belki de uzak coğrafyalarla kurduğun bağlantılar sayesinde iş hacmini genişletebilir ve cesur, atılgan tavırlarınla başarıdan başarıya koşabilirsin! Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…