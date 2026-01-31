Sevgili Aslan, bu ay senin ayın olacak gibi duruyor! 1 Şubat'ta burcunda gerçekleşen Dolunay, bir anda tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Hayatında artık göz ardı edilemeyecek bir konu, belki de uzun süredir üzerinde düşündüğün bir mesele netlik kazanıyor. Kariyerinle ilgili belirgin bir sonuçla karşı karşıya kalabilirsin. Belki de uzun zamandır beklediğin bir terfi, bir ödül ya da bir başarı söz konusu olabilir. Şubat ayı, senin 'İşte buradayım ve bu benim zamanım!' diye haykırma ayın olacak.

Ay sonuna doğru gerçekleşen Satürn ile Neptün kavuşumu ise hayallerinle gerçeklerin arasında bir köprü kurmanı gerektirecek. Büyük düşünmeyi seviyorsun, bu senin doğan. Ancak bu kez, hayallerini gerçekleştirmek için sağlam bir temel oluşturman gerekiyor. Uzun vadeli bir plan, belki de ilk kez bu kadar net bir şekilde karşına çıkabilir. Bu, senin için büyük bir adım olabilir.

Peki ya aşk? Hiç olmadığı gibi hissetmeye hazır ol... Zira Merkür ile Venüs kavuşumu, aşk hayatında duygusal zekanı bir üst seviyeye taşıyor. Ne istediğini bilen, kararlı bir tavır sergileyebilirsin. Bu durum, karşı tarafı beklediğinden çok daha fazla etkileyebilir. Bu ay aşk, sahnede olmak ya da göz önünde bulunmak değil, doğru anda doğru duyguyu göstermekle ilgili. Yani eğer bir parterin varsa, ona ilişkiden beklediklerini anlatmanın ve istemediğin durumları ortadan kaldırmanın tam vakti. Lakin bekarsan, aradığını zaten bulacaksın! Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…