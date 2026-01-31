onedio
Aslan Burcu right-white
Şubat 2026, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.01.2026 - 18:01

Gökyüzü Şubat ayında bir hayli hareketli! Aslan ve yükselen Aslan burçları Şubat ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Şubat ayı nasıl geçecek? Bu ay Aslan ve yükselen Aslan burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu aylık burç yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu ay senin ayın olacak gibi duruyor! 1 Şubat'ta burcunda gerçekleşen Dolunay, bir anda tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Hayatında artık göz ardı edilemeyecek bir konu, belki de uzun süredir üzerinde düşündüğün bir mesele netlik kazanıyor. Kariyerinle ilgili belirgin bir sonuçla karşı karşıya kalabilirsin. Belki de uzun zamandır beklediğin bir terfi, bir ödül ya da bir başarı söz konusu olabilir. Şubat ayı, senin 'İşte buradayım ve bu benim zamanım!' diye haykırma ayın olacak.

Ay sonuna doğru gerçekleşen Satürn ile Neptün kavuşumu ise hayallerinle gerçeklerin arasında bir köprü kurmanı gerektirecek. Büyük düşünmeyi seviyorsun, bu senin doğan. Ancak bu kez, hayallerini gerçekleştirmek için sağlam bir temel oluşturman gerekiyor. Uzun vadeli bir plan, belki de ilk kez bu kadar net bir şekilde karşına çıkabilir. Bu, senin için büyük bir adım olabilir.

Peki ya aşk? Hiç olmadığı gibi hissetmeye hazır ol... Zira Merkür ile Venüs kavuşumu, aşk hayatında duygusal zekanı bir üst seviyeye taşıyor. Ne istediğini bilen, kararlı bir tavır sergileyebilirsin. Bu durum, karşı tarafı beklediğinden çok daha fazla etkileyebilir. Bu ay aşk, sahnede olmak ya da göz önünde bulunmak değil, doğru anda doğru duyguyu göstermekle ilgili. Yani eğer bir parterin varsa, ona ilişkiden beklediklerini anlatmanın ve istemediğin durumları ortadan kaldırmanın tam vakti. Lakin bekarsan, aradığını zaten bulacaksın! Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…

