ABD Başkanı Donald Trump’ın Cep Telefonu Numarası İfşa Oldu: Karaborsaya Düşen Numara İçin Servet Teklifi

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.03.2026 - 07:09

ABD Başkanı Donald Trump’ın kişisel cep telefonu numarasının sızdırıldığı iddiası Washington’ı karıştırdı. Numarayı ele geçirmek isteyen iş dünyası liderleri ve gazetecilerin, gizli bilgilere doğrudan ulaşabilmek için nakit paradan kripto varlıklara kadar pek çok gayriresmi teklifte bulunduğu öne sürülüyor.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın özel iletişim bilgilerinin sızdırılması, Beyaz Saray yönetimini ve güvenlik birimlerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Trump’ın doğrudan kullandığı cep telefonu numarası finans ve medya dünyasında bir 'karaborsa' ürününe dönüşmüş durumda. Özellikle piyasaları yönlendirebilecek kritik açıklamalara ilk elden ulaşmak isteyen üst düzey yöneticilerin ve yatırımcıların, bu numarayı satın alabilmek için yüksek miktarda nakit para ve kripto varlık teklif ettiği rapor ediliyor. Beyaz Saray yetkilileri, durumun kontrolden çıktığını ve telefon trafiğinin artık yönetilemez bir boyuta ulaştığını doğruladı.

Sürecin ciddiyeti, sadece iş dünyasıyla sınırlı kalmayıp medya sektörüne de sıçramış vaziyette. Bazı gazetecilerin, Başkan’ın özel hattına erişebilmek için ellerindeki diğer dünya liderlerinin iletişim bilgilerini takas malzemesi olarak kullandığı iddia ediliyor. Danışmanlar, telefonun susmak bilmediğini ve arka arkaya gelen aramalar nedeniyle normal çalışma akışının bozulduğunu belirtiyor. Özellikle ABD’nin İran’a yönelik gerçekleştirdiği askeri hamlelerin ardından, ülkenin en büyük medya kuruluşlarının resmi kanalları devre dışı bırakarak doğrudan Trump’ı aramaya çalıştığı ifade ediliyor.

Yaşanan bu yoğunluk ve güvenlik açığı tartışmalarına yanıt veren Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, durumu Başkan’ın halka ve basına olan açık tavrıyla ilişkilendirdi. Kelly, Trump’ın tarihteki en erişilebilir lider olduğunu savunurken, medya kuruluşlarının ona ulaşma konusundaki ısrarcı tutumunu 'vazgeçilmezlik' olarak nitelendirdi. Ancak içerideki kaynaklar, sızıntının boyutu nedeniyle yaşanan karmaşayı 'yıkım topuna' benzeterek, numaranın yayılmasının ardından güvenli iletişimin ciddi bir darbe aldığını vurguluyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
