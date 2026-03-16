ABD Başkanı Donald Trump’ın Cep Telefonu Numarası İfşa Oldu: Karaborsaya Düşen Numara İçin Servet Teklifi

Edinilen bilgilere göre, Trump’ın doğrudan kullandığı cep telefonu numarası finans ve medya dünyasında bir 'karaborsa' ürününe dönüşmüş durumda. Özellikle piyasaları yönlendirebilecek kritik açıklamalara ilk elden ulaşmak isteyen üst düzey yöneticilerin ve yatırımcıların, bu numarayı satın alabilmek için yüksek miktarda nakit para ve kripto varlık teklif ettiği rapor ediliyor. Beyaz Saray yetkilileri, durumun kontrolden çıktığını ve telefon trafiğinin artık yönetilemez bir boyuta ulaştığını doğruladı.

Sürecin ciddiyeti, sadece iş dünyasıyla sınırlı kalmayıp medya sektörüne de sıçramış vaziyette. Bazı gazetecilerin, Başkan’ın özel hattına erişebilmek için ellerindeki diğer dünya liderlerinin iletişim bilgilerini takas malzemesi olarak kullandığı iddia ediliyor. Danışmanlar, telefonun susmak bilmediğini ve arka arkaya gelen aramalar nedeniyle normal çalışma akışının bozulduğunu belirtiyor. Özellikle ABD’nin İran’a yönelik gerçekleştirdiği askeri hamlelerin ardından, ülkenin en büyük medya kuruluşlarının resmi kanalları devre dışı bırakarak doğrudan Trump’ı aramaya çalıştığı ifade ediliyor.

Yaşanan bu yoğunluk ve güvenlik açığı tartışmalarına yanıt veren Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, durumu Başkan’ın halka ve basına olan açık tavrıyla ilişkilendirdi. Kelly, Trump’ın tarihteki en erişilebilir lider olduğunu savunurken, medya kuruluşlarının ona ulaşma konusundaki ısrarcı tutumunu 'vazgeçilmezlik' olarak nitelendirdi. Ancak içerideki kaynaklar, sızıntının boyutu nedeniyle yaşanan karmaşayı 'yıkım topuna' benzeterek, numaranın yayılmasının ardından güvenli iletişimin ciddi bir darbe aldığını vurguluyor.