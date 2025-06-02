5 Yıllık Schengen Vizesi Almak Mümkün! Schengen Vizesinde ‘Cascade Sistemi’ Nedir?
Schengen vizesine dair kriz sürüyor. Son yıllarda Türk vatandaşlarına yönelik vize ret oranları artarken şimdi de vize onayından önce randevu bulmak hayal oldu. Daha önce Schengen vizesi almış vatandaşların bir sonraki başvurularında şansları artıyor. Öyle ki 5 yıllık vize almak bile mümkün. Peki ama nasıl? 'Cascade' adı verilen bu sistem uzun Schengen vizesi almayı mümkün kılıyor. Cascade sistemi nedir? İşte detaylar!
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Schengen vizelerinin karaborsaya düştüğü iddiası gündemin önemli maddesi olmuştu.
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Daha önce Schengen vizesi almış kişilerin bir sonraki başvuruda daha uzun vize alma ihtimali artıyor.
Cascade Sistemi nedir?
Uzun Schengen vizesi nasıl alınır?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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