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5 Yıllık Schengen Vizesi Almak Mümkün! Schengen Vizesinde ‘Cascade Sistemi’ Nedir?

5 Yıllık Schengen Vizesi Almak Mümkün! Schengen Vizesinde ‘Cascade Sistemi’ Nedir?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.06.2025 - 12:55

Schengen vizesine dair kriz sürüyor. Son yıllarda Türk vatandaşlarına yönelik vize ret oranları artarken şimdi de vize onayından önce randevu bulmak hayal oldu. Daha önce Schengen vizesi almış vatandaşların bir sonraki başvurularında şansları artıyor. Öyle ki 5 yıllık vize almak bile mümkün. Peki ama nasıl? 'Cascade' adı verilen bu sistem uzun Schengen vizesi almayı mümkün kılıyor. Cascade sistemi nedir? İşte detaylar!

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Schengen vizelerinin karaborsaya düştüğü iddiası gündemin önemli maddesi olmuştu.

Schengen vizelerinin karaborsaya düştüğü iddiası gündemin önemli maddesi olmuştu.

Son yıllarda Schengen vizesi reddi arttı. Belge toplamak, euro olarak ödenen vize ücreti vs. derken zaten zaten meşakkatli olan sürece ‘ret’ sonucuyla karşılaşmak Avrupa tatili ümitlerini yok ediyor. Sadece seyahat etmek isteyen vatandaşlar değil; eğitim için gidecek öğrenciler, fuarlara katılacak çalışanlar, sanatçılar, akademisyenler kısacası toplumun her kesimi vize redleriyle karşı karşıya kalıyor. 

Geçen günlerde ise aracı vize danışmanlık şirketlerinin sahte yazılımlarla vize randevusu aldığı; vizelerin karaborsaya düştüğü iddiaları gündem oldu.

Daha önce Schengen vizesi almış kişilerin bir sonraki başvuruda daha uzun vize alma ihtimali artıyor.

Daha önce Schengen vizesi almış kişilerin bir sonraki başvuruda daha uzun vize alma ihtimali artıyor.

Daha önce Schengen vizesi almış kişilerin bir sonraki başvuruda uzun vize almaları mümkün. Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer, Schengen vizelerinin geçerlilik süresini kademeli olarak Cascade Sistemi’nin yakında Türkiye’de daha fazla uygulanacağını kaydetti.

Peki Cascade Sistemi nedir?

Cascade Sistemi nedir?

Cascade Sistemi nedir?

ANKA’ya konuşan Vize Danışmanı Gökhan Gökdeniz, 2019’da Avrupa Komisyonu tüm ülkelerin Cascade uygulamasını imzaladığını belirtti.  Cascade Sistemi şöyle işliyor: Eğer son 2 yılda kısa süreli 3 vize almışsanız bir sonraki vize 1 yıl oluyor. Son 2 yılda 1 yıllık vize aldıysanı 2 yıl; aynı dönemde 2 yıllık vize aldıysanız 5 yıllık Schengen vizesi alabilirsiniz. 

Gökdeniz, burada etkili olanın Avrupa seyahatinde herhangi bir olaya karışılmaması olduğunu kaydetti. Hindistan örneği veren Gökdeniz, Hindistan Dışişleri Bakanlığının girişimleriyle son 2 yıl içerisinde 2 Schengen vizesi alan Hint vatandaşlarının bir sonraki vizelerinin doğrudan 2 yıllık olduğunun altını çizdi. 

Başkonsolos Ralf Schröer ise Almanya’nın Cascade kuralını bütün başvuranlara uyguladığını vurguladı.

Uzun Schengen vizesi nasıl alınır?

Uzun Schengen vizesi nasıl alınır?

Öte yandan Gökdeniz, vize onayının ve uzun vize almanın tüyosunu verdi. ‘Niyet mektubu’nun önemine değinen Gökdeniz, vize alacak kişinin uçak biletini, konaklamasını önceden alıp vize başvuru dosyasına koymasının önemine işaret etti. Gökdeniz, şunları söyledi:

“Bu çok önemli ve fazla bilinmiyor. Niyet mektubu sizin vizenizin olumlu sonuçlanmasında en önemli faktördür. Halkımız bilinçlenirse, yani bu kurala uygun başvurularını yaparlarsa vize sıkıntısı diye bir şey bence kalmayacak. İleride başka şeyleri konuşuyor olacağız. Herkesin uzun süreli vizesi olursa artık vize serbestliğini konuşmaya başlayabiliriz diye düşünüyorum.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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