5 Yıllık Schengen Vizesi Almak Mümkün! Schengen Vizesinde ‘Cascade Sistemi’ Nedir?

Öte yandan Gökdeniz, vize onayının ve uzun vize almanın tüyosunu verdi. ‘Niyet mektubu’nun önemine değinen Gökdeniz, vize alacak kişinin uçak biletini, konaklamasını önceden alıp vize başvuru dosyasına koymasının önemine işaret etti. Gökdeniz, şunları söyledi:

“Bu çok önemli ve fazla bilinmiyor. Niyet mektubu sizin vizenizin olumlu sonuçlanmasında en önemli faktördür. Halkımız bilinçlenirse, yani bu kurala uygun başvurularını yaparlarsa vize sıkıntısı diye bir şey bence kalmayacak. İleride başka şeyleri konuşuyor olacağız. Herkesin uzun süreli vizesi olursa artık vize serbestliğini konuşmaya başlayabiliriz diye düşünüyorum.”