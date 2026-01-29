onedio
article/comments
article/share
Haberler
Seyahat
Vizesiz Gidilen Ülkeler 2026: Türk Vatandaşlarından Vize İstemiyorlar!

Vizesiz Gidilen Ülkeler 2026: Türk Vatandaşlarından Vize İstemiyorlar!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.01.2026 - 14:48

Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vize ret oranlarında ciddi artış meydana geldi. ABD vizesi için de yaklaşık iki sene sonrasına randevu verilirken seyahat rotaları vizesiz ülkelere çevrildi. Türkiye'den vize istemeyen ülkeler, seyahatseverlerin merak ettiği konuların başında yer alıyor. Balkanlar'ın tarihi dokusundan Maldivler'in turkuaz sularına kadar pek çok noktaya vizesiz seyahat etmeniz mümkün. İşte vizesiz gidilen ülkeler 2026 listesi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye'den vize istemeyen ülkeler.

Türkiye'den vize istemeyen ülkeler.

Vize reddinden, vize kuyruklarından ve kabarık dosya masraflarından sıkılanlar yeni seyahat noktaları araştırıyor. Türkiye'den vize istemeyen ülkeler, yurt dışı tatili planlayanlar vatandaşların araştırdığı konuların başında yer alıyor. 2026 güncel verilerine göre Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika kıtalarında birçok ülkeye vizesiz seyahat mümkün. Özellikle Balkan ülkeleri ve kimlikle giriş yapılan ülkeler popülerliğini koruyor. Son yıllarda ise Endonezya ve Mısır, Türk vatandaşlarının akınına uğradı.

Vizesiz Gidilen Ülkeler 2026

Vizesiz Gidilen Ülkeler 2026

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın