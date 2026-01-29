Vizesiz Gidilen Ülkeler 2026: Türk Vatandaşlarından Vize İstemiyorlar!

Vize reddinden, vize kuyruklarından ve kabarık dosya masraflarından sıkılanlar yeni seyahat noktaları araştırıyor. Türkiye'den vize istemeyen ülkeler, yurt dışı tatili planlayanlar vatandaşların araştırdığı konuların başında yer alıyor. 2026 güncel verilerine göre Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika kıtalarında birçok ülkeye vizesiz seyahat mümkün. Özellikle Balkan ülkeleri ve kimlikle giriş yapılan ülkeler popülerliğini koruyor. Son yıllarda ise Endonezya ve Mısır, Türk vatandaşlarının akınına uğradı.