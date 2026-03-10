Hull City’den Premier Lig Yolunda Çok Kritik Galibiyet
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City, Premier Lig yolunda çok kritik bir galibiyete imza attı. Hull City, Wrexham’ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek puanını 63’e yükseltti ve ligde 5. sırada yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son yıllardaki en iyi dönemini geçiren Hull City, zorlu bir deplasmandan daha 3 puanla çıktı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın