Hull City’den Premier Lig Yolunda Çok Kritik Galibiyet

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Championship ekibi, Wrexham’ı deplasmanda Gelhardt ve Koumas’ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Wrexham’ın tek golünü ise Roadhead kaydetti.

Hull City bu galibiyetle ligde puanını 63’e yükseltti ve 5. sıradaki yerini korudu. İlk iki takımın doğrudan Premier Lig’e yükseleceği Championship’te sonraki 4 takım ise son Premier Lig bileti için play-off oynayacak.