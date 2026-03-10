onedio
Hull City’den Premier Lig Yolunda Çok Kritik Galibiyet

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.03.2026 - 00:57

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City, Premier Lig yolunda çok kritik bir galibiyete imza attı. Hull City, Wrexham’ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek puanını 63’e yükseltti ve ligde 5. sırada yer aldı.

Son yıllardaki en iyi dönemini geçiren Hull City, zorlu bir deplasmandan daha 3 puanla çıktı.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Championship ekibi, Wrexham’ı deplasmanda Gelhardt ve Koumas’ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Wrexham’ın tek golünü ise Roadhead kaydetti.

Hull City bu galibiyetle ligde puanını 63’e yükseltti ve 5. sıradaki yerini korudu. İlk iki takımın doğrudan Premier Lig’e yükseleceği Championship’te sonraki 4 takım ise son Premier Lig bileti için play-off oynayacak.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
