onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Gelin Evi Yarışmacısı Hazırladığı İkramlarla Rekor Kırdı

Gelin Evi Yarışmacısı Hazırladığı İkramlarla Rekor Kırdı

Gelin Evi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.03.2026 - 15:38

Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi'nde yarışmacılardan Sevda gelin, hazırladığı ikramlarla rekor kırdı. Sevda gelin tam 108 çeşit ikram hazırlayarak Gelin Evi yarışmasının tarihine geçti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gelin Evi yarışmasında bir yarışmacı tam 108 çeşit ikram hazırlayarak rekor kırdı.

Gelin Evi yarışmasında bir yarışmacı tam 108 çeşit ikram hazırlayarak rekor kırdı.

Sunuculuğunu Buse Varol’un üstlendiği yarışma programında gelinler her hafta evlerini, çeyizlerini, hazırladıkları sunumları ve mutfaktaki becerilerini izleyicinin karşısına çıkarıyor. Beş yarışmacı birbirine puan verirken, Buse Varol da yorum ve değerlendirmeleriyle sürece dahil oluyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı toplayan gelin ise 150 bin TL’lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Programın 1670. bölümünde ise izleyiciler Sevda Şenlikoğlu’nun evine konuk oldu. Sevda gelin, hazırladığı tam 108 çeşit yemek ve ikramdan oluşan zengin sunum masasıyla yarışma tarihinde dikkat çeken bir performans sergileyerek adından söz ettirdi. Buse Varol, önceki rekorun 105 çeşit ikram olduğunu açıkladı.

Gelin Evi yarışmacısının ikram rekoru kırdığı anları buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
4
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın