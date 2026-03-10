Gelin Evi Yarışmacısı Hazırladığı İkramlarla Rekor Kırdı

Sunuculuğunu Buse Varol’un üstlendiği yarışma programında gelinler her hafta evlerini, çeyizlerini, hazırladıkları sunumları ve mutfaktaki becerilerini izleyicinin karşısına çıkarıyor. Beş yarışmacı birbirine puan verirken, Buse Varol da yorum ve değerlendirmeleriyle sürece dahil oluyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı toplayan gelin ise 150 bin TL’lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Programın 1670. bölümünde ise izleyiciler Sevda Şenlikoğlu’nun evine konuk oldu. Sevda gelin, hazırladığı tam 108 çeşit yemek ve ikramdan oluşan zengin sunum masasıyla yarışma tarihinde dikkat çeken bir performans sergileyerek adından söz ettirdi. Buse Varol, önceki rekorun 105 çeşit ikram olduğunu açıkladı.