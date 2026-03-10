onedio
Rojin Kabaiş Davasında Yeni Gelişme: İspanya'ya Gönderilen Cep Telefonunun Şifresi Çözülemedi

Merve Ersoy
10.03.2026 - 16:06

Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi'nin 10 Ekim'de dosyaya giren raporunda, iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği belirtilmişti. Üniversite ve yurt güvenlik görevlilerinin de aralarında bulunduğu pek çok kişiden DNA örneklerinin alınırken, Rojin'e ait cep telefonu ise incelenmek üzere 3 ay önce İspanya'ya gönderildi. Cep telefonu incelemesiyle ilgili çalışmalar tamamlandı.

Rojin Kabaiş'in cep telefonu incelenmek üzere İspanya'ya gönderilmişti.

Kaybolduktan 19 gün sonra 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cansız bedenine ulaşılan Rojin Kabaiş'in soruşturması sürüyor. Genç kadının katil ya da katillerinin tespiti için çalışmalar sürerken cep telefonu incelenmek üzere İspanya'ya gönderilmişti. 3 ay önce gönderilen cep telefonuna ilişkin açıklama yapıldı.

Van Baro Başkanlığı, Rojin'in incelemeye gönderilen cep telefonuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 'Rojin Kabaiş dosyasında, bugüne kadar açılamayan cep telefonunun içeriğinin tespiti, imajlarının alınması ve teknik incelemesinin yapılması amacıyla İspanya'ya gönderildiği bilinmektedir. Ancak gelen son raporda, cihaza tam erişim sağlanamadığı, yalnızca kısmi içerikli bir inceleme yapılabildiği belirtilmiştir. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından dijital verilerin eksiksiz ve denetilebilir biçimde incelenmesi büyük önem taşımaktadır. Sürecin şeffaf ve etkin bir biçimde yürütebilmesinin takipçisi olduğumuzu ve olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.' ifadelerine yer verildi.

