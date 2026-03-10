Rojin Kabaiş Davasında Yeni Gelişme: İspanya'ya Gönderilen Cep Telefonunun Şifresi Çözülemedi
Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi'nin 10 Ekim'de dosyaya giren raporunda, iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği belirtilmişti. Üniversite ve yurt güvenlik görevlilerinin de aralarında bulunduğu pek çok kişiden DNA örneklerinin alınırken, Rojin'e ait cep telefonu ise incelenmek üzere 3 ay önce İspanya'ya gönderildi. Cep telefonu incelemesiyle ilgili çalışmalar tamamlandı.
Rojin Kabaiş'in cep telefonu incelenmek üzere İspanya'ya gönderilmişti.
Van Baro Başkanlığı, Rojin'in incelemeye gönderilen cep telefonuna ilişkin açıklama yaptı.
