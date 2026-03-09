onedio
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ara Tatil Konusunda Son Noktayı Koydu

Hakan Karakoca
09.03.2026 - 19:24

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerin kaldırılacağına dair iddiaları yalanladı. Öğrencilerin mevzuata göre 180 iş günü okula devam etmesi gerektiğini belirten Tekin, 'Ara tatilleri kaldırmıyoruz' dedi.

Bakan Tekin katıldığı programda soruları yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir televizyon programına katılarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Tekin son günlerde çok konuşulan 'ara tatil' kararıyla ilgili de son noktayı açıklamalarıyla koymuş oldu.

Ara tatiller kalkmıyor.

Ara tatillerin kaldırılacağı iddialarına değinen Tekin, öğrencilerin 180 iş günü okula devam etmesi gerektiğini hatırlatarak, ara tatillerin kaldırılmayacağını vurguladı.

Bakan Tekin açıklamasında, 'Ramazan ve Kurban Bayramı, her ikisi de aynı eğitim-öğretim dönemine denk düştüğünde ve her ikisinde de 9’ar gün tatil olduğunda, bunun oraya yerleşme ihtimali yok. Bu bir teknik zorunluluk. Ara tatilin olduğu haftayla Ramazan Bayramı örtüştüğü için öğretmen arkadaşlarımız şunu bekliyor olabilirler. Seminer dönemi. Onu da online olarak yapacağız' ifadelerini kullandı.

