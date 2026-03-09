Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ara Tatil Konusunda Son Noktayı Koydu
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerin kaldırılacağına dair iddiaları yalanladı. Öğrencilerin mevzuata göre 180 iş günü okula devam etmesi gerektiğini belirten Tekin, 'Ara tatilleri kaldırmıyoruz' dedi.
Bakan Tekin katıldığı programda soruları yanıtladı.
Ara tatiller kalkmıyor.
