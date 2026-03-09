Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ara Tatil Konusunda Son Noktayı Koydu

Ara tatillerin kaldırılacağı iddialarına değinen Tekin, öğrencilerin 180 iş günü okula devam etmesi gerektiğini hatırlatarak, ara tatillerin kaldırılmayacağını vurguladı.

Bakan Tekin açıklamasında, 'Ramazan ve Kurban Bayramı, her ikisi de aynı eğitim-öğretim dönemine denk düştüğünde ve her ikisinde de 9’ar gün tatil olduğunda, bunun oraya yerleşme ihtimali yok. Bu bir teknik zorunluluk. Ara tatilin olduğu haftayla Ramazan Bayramı örtüştüğü için öğretmen arkadaşlarımız şunu bekliyor olabilirler. Seminer dönemi. Onu da online olarak yapacağız' ifadelerini kullandı.