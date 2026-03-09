onedio
Dur İhtarına Uymayan Motosiklet Sürücüsü Birçok İhlalin Sonucunda Tarihi Ceza Yedi

Dur İhtarına Uymayan Motosiklet Sürücüsü Birçok İhlalin Sonucunda Tarihi Ceza Yedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
09.03.2026 - 17:26

Adana’da motosikletiyle tehlikeli şekilde seyreden ve polisin “dur” uyarısına rağmen kaçmaya çalışan Kemal B.’ye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 497 bin 465 lira ceza kesildi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı, ehliyetsiz ve kasksız olduğu belirlenen sürücünün motosikleti trafikten men edilirken, Kemal B. adli işlemler için polis merkezine götürüldü.

Dur ihtarına uymadı ama kaçamadı.

Dur ihtarına uymadı ama kaçamadı.

Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde tehlikeli şekilde motosiklet kullanan ve polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan sürücüye 497 bin 465 lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin Metal Sanayi Sitesi’nde durdurmak istediği motosiklet sürücüsü kaçınca takip başlatıldı. Motosikletli iki polis ekibi, sürücü Kemal B.’yi Gürselpaşa Mahallesi’nde yakaladı.

İhlal etmediği kural kalmamış.

İhlal etmediği kural kalmamış.

Sürücü Kemal B.’ye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında “dur ihtarına uymamak”, “kırmızı ışık ihlali”, “ehliyetsiz motosiklet kullanmak”, “kask kullanmamak”, “plakanın okunabilirliğini engelleyecek şekilde üzerinde değişiklik yapmak veya plakanın farklı bir yere takılması”, “makas atmak”, “mevzuata uygun teknik değişikliği süresi içinde ilgili kuruluşa bildirmemek”, “zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmadan trafiğe çıkmak” ve “muayenesiz araçla trafiğe çıkmak” maddelerinden toplam 497 bin 465 lira ceza kesildi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından motosiklet trafikten men edildi. Kemal B. ise adli işlemler için Mustafa Sarı Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
