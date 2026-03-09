Dur İhtarına Uymayan Motosiklet Sürücüsü Birçok İhlalin Sonucunda Tarihi Ceza Yedi
Adana’da motosikletiyle tehlikeli şekilde seyreden ve polisin “dur” uyarısına rağmen kaçmaya çalışan Kemal B.’ye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 497 bin 465 lira ceza kesildi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı, ehliyetsiz ve kasksız olduğu belirlenen sürücünün motosikleti trafikten men edilirken, Kemal B. adli işlemler için polis merkezine götürüldü.
Dur ihtarına uymadı ama kaçamadı.
İhlal etmediği kural kalmamış.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
