Dur İhtarına Uymayan Motosiklet Sürücüsü Birçok İhlalin Sonucunda Tarihi Ceza Yedi

Adana’da motosikletiyle tehlikeli şekilde seyreden ve polisin “dur” uyarısına rağmen kaçmaya çalışan Kemal B.’ye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 497 bin 465 lira ceza kesildi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı, ehliyetsiz ve kasksız olduğu belirlenen sürücünün motosikleti trafikten men edilirken, Kemal B. adli işlemler için polis merkezine götürüldü.