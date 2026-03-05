onedio
Amazon Bahar Fırsatları'nda Yer Alan İndirimli Stanley Modelleri

Amazon Bahar Fırsatları'nda Yer Alan İndirimli Stanley Modelleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
05.03.2026 - 16:50

Kampçıların, ofis çalışanlarının ve elinden kahvesini düşürmeyenlerin favorisi Stanley, Bahar Fırsatları kapsamında dev indirimlerle sepetlere konuk oluyor. 'Ömür boyu garanti' dendiğinde akla gelen ilk marka olan Stanley'nin fiyatıyla yüz güldüren o efsane modellerini sizin için derledik:

Bu içerik 05.03.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Kalabalık grupların kurtarıcısı: Stanley Classic Legendary Vakumlu Çelik Termos, 1.9 L

Tam 1.9 litrelik dev hacmiyle pikniklerin ve uzun yolculukların vazgeçilmezi olan bu efsane, içeceklerinizi saatlerce aynı ısıda tutmak için indirimde!

Son 60 günün en düşük fiyatıyla 1.789 TL. 

Stanley Classic Legendary Vakumlu Çelik Termos, 1.9 L

Hareket halindeyken tazelik: Stanley IceFlow Flip Straw Tumbler, 0.89 L

Dahili pipeti ve sızdırmaz yapısıyla spor yaparken ya da araç sürerken tek elle kullanım kolaylığı sağlayan bu model, Bahar Fırsatları'nın en pratik üyelerinden.

Amazon Bahar Fırsatları kapsamında 1570 TL yerine 1.349 TL. 

Stanley IceFlow Flip Straw Tumbler, 0.89 L

Sosyal medyanın göz bebeği: Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak, 1.18 L

Her yere sığan alt tabanı ve dev hacmiyle gün boyu su içme alışkanlığınızı değiştirecek olan Quencher, son zamanların en popüler renkleri ve indirimli fiyatıyla karşınızda.

1680 TL yerine şimdi 1.389 TL. 

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak, 1.18 L

Tek tıkla ferahlık: Stanley GO Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos

Kilitli kapak mekanizması sayesinde çantanızda güvenle taşıyabileceğiniz bu seri, hızlı açılan kapağıyla pratiklik arayanların ilk tercihi olacak.

Amazon Bahar Fırsatları sayesinde 1.049 TL. 

Stanley GO Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos

Mutfak sıcaklığı her yerde: Stanley Classic Legendary Vakumlu Yemek Termosu, 0.5 L

Ev yapımı çorbalarınızı veya yemeklerinizi saatlerce dumanı üstünde tutan bu kompakt yemek termosu, özellikle çalışanlar ve öğrenciler için dev bir fırsat.

Fiyatı 1.694 TL yerine 1399 TL. 

Stanley Classic Legendary Vakumlu Yemek Termosu, 0.5 L

Sızdırmazlıkta yeni nesil: Stanley The IceFlow Twist & Flip Termos Su Şişesi

Çevir ve aç mekanizmasıyla hem güvenli hem de hızlı bir içim sunan bu su şişesi, aktif yaşam tarzına sahip olanlar için indirim listesinin başında yer alıyor.

Sadece 1189 TL. 

Stanley The IceFlow Twist & Flip Termos Su Şişesi

Klasikten vazgeçemeyenlere: Stanley Classic Legendary Vakumlu Çelik Termos, 0.75 L

Ne çok büyük ne çok küçük; Stanley kalitesini ideal boyutta yaşamak isteyenler için bu 0.75 litrelik klasik model şu an harika bir fiyat avantajına sahip.

Amazon Bahar Fırsatları sayesinde 1900 TL yerine şimdi 1499 TL. 

Stanley Classic Legendary Vakumlu Çelik Termos, 0.75 L

Zarif ve ince tasarım: Stanley All Day Slim Soğuk Su Şişesi Termosu, 0.6 L

Çantanızda yer kaplamayan ince yapısı ve şık görünümüyle dikkat çeken bu model, suyunu gün boyu soğuk içmek isteyenler için ideal bir yatırım.

1449 TL yerine sadece 1.199 TL. 

Stanley All Day Slim Soğuk Su Şişesi Termosu, 0.6 L

Doyurucu porsiyonlar için: Stanley Classic Legendary Vakumlu Çelik Yemek Termosu, 0.7 L

Daha geniş hacmiyle doyurucu öğünlerinizi yanınızda taşımanızı sağlayan bu dayanıklı yemek termosu, Bahar Fırsatları'nın en kullanışlı mutfak yardımcılarından.

Fiyatı 1.880 TL'den 1449 TL'ye düştü.

Stanley Classic Legendary Vakumlu Çelik Yemek Termosu, 0.7 L

Tarzını rengiyle gösterenlere: Stanley Quencher H2.0 Fluted Kırmızı, 1.18 L

Klasik Quencher tasarımına şık oluklu dokusu ve göz alıcı kırmızı rengiyle yeni bir soluk getiren bu model, stil sahibi kullanıcılar için indirimde.

Fiyatı 2999 TL. 

Stanley Quencher H2.0 Fluted Kırmızı, 1.18 L

Lila zarafeti: Stanley Efsanevi Klasik Şişe 1.5 QT Hammertone Lila

Stanley'nin efsanevi dayanıklılığını alışılmışın dışındaki Hammertone Lila rengiyle buluşturan bu özel parça, koleksiyonuna renk katmak isteyenler için kaçmaz bir fırsat.

Amazon Bahar Fırsatları sayesinde 2849 TL. 

Stanley Efsanevi Klasik Şişe 1.5 QT Hammertone Lila

