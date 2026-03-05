onedio
Bugün İndirimde Neler Var? 05 Mart 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
05.03.2026 - 12:43

Mart ayının tadı indirimlerle bir başka! Bugün listemizde teknoloji devlerinden evde kuaför konforuna, kahve keyfinden sporcu dostu atıştırmalıklara kadar yok yok. Üstelik Dyson'daki dev indirimler ve sadece bize özel kodlarla sepetler bugün çok daha hesaplı doluyor. 

Bu içerik 05.03.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Ev temizliğinde Dyson devrimi: 7.000 TL’ye varan dev indirimler!

Dyson kalitesine sahip olmanın tam sırası! V12s Submarine modelinde tam 7.000 TL, V15 Detect modellerinde ise 5.000 TL indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik V8 ve V10 modellerinde de 'özel fiyat' avantajları devam ederken, V16 alana ayaklı ünite hediye!

Dyson Süpürgelerde Dev Bahar İndirimlerini Keşfet

Patili dostlarımıza özel: Carnivore Büyük Irk Tanışma Paketi hediyeli!

Büyük ırk köpekler için besleyici ve lezzetli bir başlangıç! Carnivore tanışma paketi, yanında sürpriz hediyeleriyle birlikte şimdi Petburger’de patili dostlarımızı bekliyor.

Fiyatı 2.226 TL. 

Carnivore Köpek Maması Tanışma Paketi Burada!

Fropie ile sağlıklı atıştırmalık: Karışık Protein Bar kutusunda %15 indirim!

Tatlı krizlerinize sağlıklı bir çözüm! Fropie’nin karışık protein bar kutusu şimdi %15 indirimli. Üstelik kakaolu fındık kreması sevenler için de harika lezzetler sizi bekliyor.

%50 indirimle 323 TL. 

Fropie Karışık Protein Bar Kutusu İndirimli!

Stilinizi "onedio20" koduyla tamamlayın: PAEN Oversize Sweatshirt indirimi!

Hem şık hem rahat! PAEN Premium Unisex Sweatshirtler 2000 TL yerine 1499 TL'ye düştü. Üstelik seçili ürünlerde 2. ürüne %50 indirim avantajı ve sadece bize özel 'onedio20' koduyla ekstra indirim sizi bekliyor.

PAEN Sweatshirt ve İndirimli Ürünleri Keşfet

Cildinizdeki lekelere veda edin: Clinique Koyu Leke Temizleyici Serum!

Daha aydınlık ve eşit bir cilt tonu için Clinique'in efsane Even Better Clinical serumu listemizde. Koyu leke görünümünü hedefleyen bu güçlü formülle tanışmak için en doğru zaman.

3,980 TL yerine 3389 TL. 

Clinique Dark Spot Koyu Leke Karşıtı Serum

Bahar şıklığı adımlarında: Nişantaşı Shoes’da %20 indirim!

Sezonun en trend modellerinden Marma Rome bej hakiki süet botlar ve seçili tüm ürünlerde %20 indirim fırsatı başladı. Stilini konuşturmak isteyen kadınlar için bu sivri burunlu botlar harika bir yatırım.

Sepette %20 indirimle 2,319.92 TL. 

Nişantaşı Shoes %20 İndirimli Ürünleri İncele

Evde profesyonel pürüzsüzlük: Braun IPL Skin i·expert ile tanışın!

Lazer epilasyon konforunu eve taşıyan Braun'un bu son teknoloji cihazı, ücretsiz uygulama desteğiyle cildinize en uygun bakımı sunuyor. Yanında şık çantası ve Gillette Venus hediyesiyle gelen bu set, Bahar Fırsatları'na özel fiyatıyla kişisel bakımda devrim yaratmaya hazır.

23.606,50 TL yerine 21849 TL. 

Braun IPL Skin i·expert Akıllı Epilasyon Seti

Disney hayranları buraya: LEGO Disney Stiç Yapım Seti indirimde!

Hem çocuklar hem de içindeki çocuğu yaşatanlar için harika bir parça! LEGO kalitesi ve Disney büyüsü şimdi indirimli fiyatıyla sepetlerde.

30 günün en düşük fırsatıyla 2.779 TL. 

LEGO Disney Stiç Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti

Cilt bakımında Bepanthol gücü: 2. ürüne %50 indirim fırsatı!

Cildinizin en yakın dostu Bepanthol'den süper bir kampanya! Yüz bakım ürünleri ve losyonlarda geçerli olan 2. ürüne %50 indirim ile stok yapmanın tam vakti. 

Sadece 421 TL. 

Bepanthol Ürünlerinde 2. Ürüne %50 İndirim Burada!

Makyaj çantanıza profesyonel dokunuş: MAC ürünlerinde %20 indirim!

İkonik MAC kalitesini şimdi %20 indirimle yakalayabilirsiniz. Özellikle profesyonel bir bakış için olmazsa olmaz Full Lash Curler kirpik kıvırıcı ve çok daha fazlası Hepsiburada fırsatlarıyla listemizde.

Sepete özel fiyat 1.199,25 TL.

MAC Marka Ürünlerde %20 İndirim Fırsatını Yakala

Kahve tutkunlarına müjde: Kahve Dünyası’nda 2. ürün sadece 1 TL!

Güne kahvesiz başlayamayanlar için günün en tatlı haberi! Kahve Dünyası Kolombiya kapsül kahvelerde bir paket alana ikincisi sadece 1 TL. Stoklar tükenmeden mutfağınıza kahve kokusunu taşıyın.

Kahve Dünyası Ürünlerinde 2. Ürün 1 TL Fırsatı

Mutfakta düzen ve şıklık bir arada: Bernardo Rendeli Karıştırma Seti!

Bernardo’nun 9 parçadan oluşan, rendeli ve saklama kaplı Viyana seti şimdi %50 indirimli! 

1.699,99 TL yerine 849,99 TL.

Bernardo Viyana 9 Parça Rendeli Set %50 İndirimle

