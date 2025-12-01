onedio
Günün Fırsatı: Ağız Bakımında Yeni Nesil Teknolojiye Sahip Oral-B iO 2 Şarjlı Diş Fırçası Seti İndirimde!

Kübra Bürümlü
01.12.2025 - 14:06

Diş fırçalama rutininizi bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız? Oral-B’nin ödüllü iO serisi şimdi iki kişilik avantaj paketiyle çok daha ulaşılabilir. Gece siyahı ve yeşil renkli iki adet şarjlı diş fırçasından oluşan bu set, hem çiftler hem de aileler için kusursuz bir fırsat! 

iO Manyetik Sürüş Teknolojisi ile Derin ve Nazik Temizlik

Oral-B iO 2, kılları tek tek yönlendiren manyetik sürüş sistemi sayesinde dişlerin yüzeyini daha etkili temizlerken diş etlerine karşı çok daha naziktir. 

Manuel fırçalara göre çok daha fazla plak temizleme performansı sunuyor. Üstelik hassas diş etleri için ideal!

Akıllı Basınç Sensörü: Ne Çok Ne Az… Tam Kararında!

Oral-B iO 2'nin sahip olduğu akıllı basınç sensörü, fırçalama sırasında fazla bastırdığınızda sizi uyararak diş eti hasarının önüne geçiyor. Yetersiz bastırdığınızda ise etkili temizlik için yönlendirme yapmayı da ihmal etmiyor. Böylece her seferinde doğru teknikle, en etkili şekilde fırçalama yapmanızı sağlıyor.

En Doğru Rutini Sizin Yerine Ayarlama

Oral-B iO 2, üç sessiz temizlik modu sunuyor: ekstra nazik, nazik ve günlük temizleme. Böylece hem hassas hem de daha güçlü temizlik isteyenler için kişiselleştirilmiş bir kullanım sağlıyor.

Ayrıca iki dakikalık akıllı zamanlayıcı, her 30 saniyede bir bölge değiştirmeniz için uyarı veriyor. Böylece diş hekiminin önerdiği fırçalama süresi ve teknik otomatik olarak sağlanmış oluyor. 

Kullanıcı yorumları:

  • Çok memnunum diş fırçalama deneyimimi üst seviyeye çıkardı. Diş fırçalamayı keyifli hale getiriyor ve zahmetsizce dişleri tertemiz yapıyor.

  • Kesinlikle tavsiye ederim, ilk defa elektrikli fırça kullandım, müthiş!

  • Yıllarca kullanacağınız bir ürün olduğu için bence fiyatını hak ediyor. Gönül rahatlığı ile alabilirsiniz.

Modern, sessiz ve teknolojik bir ağız bakım rutini arıyorsanız Oral-B iO 2 Şarjlı Diş Fırçası Seti bugün kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Çiftler için ekonomik, herkes için profesyonel sonuçlar veren bu ikili pakete buradan ulaşabilirsiniz.

Büyük Final Günleri'nde yer alan indirimlere göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

