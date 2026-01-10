İran’da Ne Oluyor? Sokak “Geçinemiyoruz”, Devlet “Tehdit Altındayız” Diyor

İran’da protestolar genellikle tek bir kanaldan bastırılmaz.

Üç hat aynı anda çalışır:

Birincisi sokak ve adliye hattı:

Güvenlik güçlerinin müdahalesi, gözaltılar, yargısal baskı.

İkincisi iletişim hattı:

İnternetin yavaşlatılması, platformlara erişimin kısıtlanması, bilgi akışının kontrolü.

Üçüncüsü ise söylem hattı:

Protestonun anlamını yeniden yazmak.

Bu üçüncü hat çoğu zaman en etkilisidir.

Çünkü bir protestoyu “talep” olarak kabul edersen pazarlık alanı açarsın;

onu “tehdit” olarak tanımlarsan olağanüstü önlemler meşrulaşır.

Siyaset bilimi literatürü buna “güvenlikleştirme” der.

Yani normalde siyasetle tartışılabilecek bir mesele —enflasyon, maaş, iş—

bir anda “ulusal güvenlik” başlığına taşınır.

Sonuç net olur:

“Bu hale neden geldik?” sorusu geri çekilir.

Onun yerine “Bu kargaşayı kim çıkarıyor?” sorusu öne çıkar.

Birinci soru iktidarı hesap vermeye zorlar.

İkinci soru toplumu sadakat testine sokar.

Bu dalga neden şimdi çıktı?

2025’in son günlerinden itibaren yükselen bu dalganın ana tetikleyicisi ekonomik sıkıntılar.

Riyalin değer kaybı, yüksek enflasyon ve eriyen alım gücü özellikle sabit gelirli kesimleri vuruyor.

Gündelik hayatın yükü ağırlaştığında, sokak siyaseti daha görünür olur.

Ama bu dalgayı sadece ekonomiyle açıklamak eksik kalır.

Çünkü protestoların çok hızlı biçimde rejimin üst kademelerini hedef alan bir dile evrildiği görülüyor.

Burada kritik ayrım şu:

Ekonomik şikâyetler kısa vadeli pansumanlarla “yönetilebilir” gösterilebilir.

Siyasal şikâyetler ise meşruiyet tartışmasını açar.

Meşruiyet tartışması açıldığında, güvenlik refleksi sertleşir.

Bu sertliğin bir yüzü sokakta, diğer yüzü anlatı yönetiminde görülür.