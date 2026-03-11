onedio
12 Mart Perşembe Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Boğa Burcu
12 Mart 2026, Günlük Burç Yorumu

11.03.2026 - 18:10

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 12 Mart Perşembe gününüz nasıl geçecek? 12 Mart Perşembe günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün senin için oldukça hareketli ve dolu dolu bir gün olacak. Kariyerinde ilerlemeye yönelik güçlü bir istek uyanacak içinde ve bu istek, seni somut adımlar atmaya itecek. Finansal güvenceni sağlama arzun da bu noktada tavan yapacak. Bu nedenle, ek gelir elde etme yollarını araştırmak veya maaşına zam talep etmek gibi konuları gündeme getirebilirsin.

Para yönetimi konusunda bugün oldukça şanslısın. Uzun zamandır beklediğin bir alacağının tahsil edilmesi veya beklenmedik bir indirimle karşılaşman, gününü neşelendirebilir. Bize soracak olursan, Ay'ın Oğlak burcunda konumlandığı bugünü yatırım ve girişimler için değerlendirmelisin. Gözünü dört aç ve fırsatları değerlendir. Bugün attığın adımlar sayesinde geleceğini güvence altına alabilirsin. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugünün anahtar kelimesi sadakat olacak. Eğer uzun süreli bir ilişkin varsa, bugün partnerinle geleceğe dair ciddi ve hatta evlilikle ilgili konuşmalar yapabilirsin. İkinizin de aynı yöne baktığını görmek, içindeki tüm şüpheleri silecek. Ancak kalbin boş ise bugün biraz riskli olabilir. Zira, çevrendeki bir arkadaşının sana olan ilgisinin aslında göründüğü kadar masum olmadığını fark edebilirsin ve bu durum seni biraz üzebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

