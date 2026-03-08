MART
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 9 Mart - 15 Mart Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
9 - 15 Mart 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
08.03.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 9 Mart - 15 Mart haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 9 Mart - 15 Mart haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta kendini hızlı bir akışın içinde bulacaksın. Her şeye yetişmek için ise enerjik ve harekete geçmeye hazır olduğunu fark edeceksin. Fikirlerini pazarlamak, yeni ağlar kurmak ve bilgi akışını yönetmek konusunda adeta bir başlangıç maratoncusu gibi enerjik bir başlangıç yapıyorsun. Teknik detayların içinde kaybolmadan, büyük resmi anlatabildiğin her görüşme, sana yeni kapılar açacak potansiyele sahip.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Jüpiter'in ileri harekete geçmesiyle birlikte, özellikle ticari anlaşmalar ve yakın çevrenle yürüttüğün işlerde büyük bir ferahlık hissi yaşayacaksın. Eğer bir eğitim projesi üzerinde çalışıyorsan ya da satış odaklı bir girişimin varsa, bu süreçten itibaren şansının ve kazancının arttığını gözlemleyebilirsin. 

Peki ya aşk? Bu hafta, Merkür ve Mars'ın kavuşumuyla duyguların değişebileceğini söyleyebiliriz. Sosyal çevren ve arkadaşlıkların içinden sürpriz bir kıvılcım çıkarabilir. Belki de bir süredir flörtöz bir gerilimle devam eden bir arkadaşlık, sert ama dürüst bir konuşmayla farklı bir boyuta taşınabilir. Duygularını açıkça ifade ederken, karşı tarafı savunmaya geçirmeyecek bir üslup belirlemek ise aşka dair gerçekleri duymanın anahtarı olacaktır. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

