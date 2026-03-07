Sevgili Terazi, bugün gökyüzünde oldukça ilginç bir hareketlilik yaşanıyor. Zira Venüs ile Satürn, zıt burcun olan Koç'ta buluşuyor. Bu kavuşum ise özellikle ilişkiler ve ortaklıklar alanında ciddi bir dönemeç getiriyor. Yani bugün, iş ortaklıkları ya da sözleşmeler gibi konular netleşebilir. Ancak bunun için senin de net olman, sadece “evet” ya da “hayır” demen gerekebilir.

Tam da bu yüzden diplomasiyi bir kenara bırakıp dürüstlükle hareket etmelisin. Etrafındaki insanların kırılmasından endişelenmeyi de bırakmalısın. İş hayatı, duygusallığı değil profesyonelliği gerektirir. Ayrıca, hızlı hareket etmek ve fırsat varken başarı için güçlü adımlar atmak da bu dönemde önceliğin olmalı!

Peki ya aşk? Aşk hayatında da bu kavuşumun etkilerini hissedeceksin. Bu enerji, güçlü bir karar alma ihtiyacı taşıyor. Eğer bir ilişkin varsa, belki de bugün resmiyet konusu gündeme gelebilir. Yani, belki de ilişkini bir adım öteye taşıma zamanı gelmiştir. Yoksa nikah masasına mı gidiyorsun? Bekar Terazi burçları ise dikkat etmeli! Karşına çıkan kişi, geçici bir heves olmayabilir. Bu kişi, hayatında kalıcı bir yer edinmeyi hak ediyorsa, ona bir şans vermekten kaçınma deriz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…