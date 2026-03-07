İspanya Adalet Bakanı Félix Bolaños ile Yusuf Dikeç Benzerliği İki Ülkenin de Gündeminde

Bildiğiniz üzere son günlerde gündemimiz İspanya. İki ülke arasında bir anda büyük bir dostluk rüzgarı başladı. İspanyollar ve Türkler birbirlerine videolar ve fotoğraflarla mesajlar gönderirken, İspanya'da Türklere vize kolaylığı sağlanması için imza kampanyası bile başladı.

Tüm bu olayların arasında İspanya Adalet Bakanı Félix Bolaños ile Türk milli atıcı Yusuf Dikeç benzerliği de dikkat çekti. Hatta olaya Yusuf Dikeç ve Félix Bolaños da dahil oldu.