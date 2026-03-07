İspanya Adalet Bakanı Félix Bolaños ile Yusuf Dikeç Benzerliği İki Ülkenin de Gündeminde
Bildiğiniz üzere son günlerde gündemimiz İspanya. İki ülke arasında bir anda büyük bir dostluk rüzgarı başladı. İspanyollar ve Türkler birbirlerine videolar ve fotoğraflarla mesajlar gönderirken, İspanya'da Türklere vize kolaylığı sağlanması için imza kampanyası bile başladı.
Tüm bu olayların arasında İspanya Adalet Bakanı Félix Bolaños ile Türk milli atıcı Yusuf Dikeç benzerliği de dikkat çekti. Hatta olaya Yusuf Dikeç ve Félix Bolaños da dahil oldu.
Sosyal medya son günlerde İspanya-Türkiye dostluğunu konuşuyor.
İspanyol bir kullanıcı, İspanya Adalet Bakanı Felix Bolaños ile milli gururumuz Yusuf Dikeç arasındaki benzerliğe dikkat çekti.
Hem Türklerin hem İspanyolların yorum yağmuruna tuttuğu o paylaşıma, Bakan Bolaños da yanıt verdi.
Elbette bu renkli gündeme Yusuf Dikeç de sessiz kalmadı ve “Sanırım ikimizi de aynı anda görmedikçe inanmayacaklar.” diyerek o da konuya dahil oldu.
Gelin gelen yorumlara birlikte bakalım;
"Sahneye @felixbolanosg'un kopyası olan bir olimpik atıcı çıkıyor, üstelik bir de İspanyolca tweet atıyor. Bu harika!"
"Sadece iyi bir nişancı değil, aynı zamanda mizah anlayışı da var ve İspanyolca tweet atıyor! #TürkiyeVeİspanya Neler oluyor inanılmaz!"
"Yusuf, sen harikasın ve seni seviyoruz!"
