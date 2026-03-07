onedio
İspanya Adalet Bakanı Félix Bolaños ile Yusuf Dikeç Benzerliği İki Ülkenin de Gündeminde

İspanya Adalet Bakanı Félix Bolaños ile Yusuf Dikeç Benzerliği İki Ülkenin de Gündeminde

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
07.03.2026 - 18:58 Son Güncelleme: 07.03.2026 - 19:08

Bildiğiniz üzere son günlerde gündemimiz İspanya. İki ülke arasında bir anda büyük bir dostluk rüzgarı başladı. İspanyollar ve Türkler birbirlerine videolar ve fotoğraflarla mesajlar gönderirken, İspanya'da Türklere vize kolaylığı sağlanması için imza  kampanyası bile başladı.

Tüm bu olayların arasında  İspanya Adalet Bakanı Félix Bolaños ile Türk milli atıcı Yusuf Dikeç benzerliği de dikkat çekti. Hatta olaya Yusuf Dikeç ve Félix Bolaños da dahil oldu.

Sosyal medya son günlerde İspanya-Türkiye dostluğunu konuşuyor.

Sosyal medya son günlerde İspanya-Türkiye dostluğunu konuşuyor.

İspanya'nın dünya siyasetindeki duruşu, İspanya Cumhurbaşkanı'nın açıklalamaları ile birlikte; deprem ve yangın dönemlerinde İspanya'dan gelen yardımlar da düşünülünce ülkemizde İspanya'ya karşı bir sempati oluştu. İspanya'dan da bu duygulara karşılık geldi. 

Sosyal medyada giderek yükselen bu dostluk rüzgarı öyle bir noktaya geldi ki, İspanya'da halk, Türklere vize kolaylığı sağlanması için imza toplamaya başladı.

İspanyol bir kullanıcı, İspanya Adalet Bakanı Felix Bolaños ile milli gururumuz Yusuf Dikeç arasındaki benzerliğe dikkat çekti.

Hem Türklerin hem İspanyolların yorum yağmuruna tuttuğu o paylaşıma, Bakan Bolaños da yanıt verdi.

Bakan mesajında hem Dikeç'i övdü hem ülkemize selam gönderdi;

'Aynı kişi olmadığımıza garanti verebilirim. Keşke ben de bu kadar isabetli olabilseydim! 

Türk dostlarımıza kucak dolusu sevgiler.'

Elbette bu renkli gündeme Yusuf Dikeç de sessiz kalmadı ve “Sanırım ikimizi de aynı anda görmedikçe inanmayacaklar.” diyerek o da konuya dahil oldu.

Ayrıca mesajını hem Türkçe hem İspanyolca yazdı.

Gelin gelen yorumlara birlikte bakalım;

"Sahneye @felixbolanosg'un kopyası olan bir olimpik atıcı çıkıyor, üstelik bir de İspanyolca tweet atıyor. Bu harika!"

"Sadece iyi bir nişancı değil, aynı zamanda mizah anlayışı da var ve İspanyolca tweet atıyor! #TürkiyeVeİspanya Neler oluyor inanılmaz!"

"Yusuf, sen harikasın ve seni seviyoruz!"

