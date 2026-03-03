Barselona'ya Taşınan İçerik Üreticisi Bisküvili Pasta Üzerinden Gurbette Yalnız Olmanın Verdiği Hissi Anlattı

Son dönemde pek çok genç iş ve eğitim imkanlarını değerlendirmek, yeni bir hayat kurmak için rotasını yurt dışına çevirdi. Pek çoğu ekonomik açıdan istediği düzeni kursa da, alışılmış hayat düzenini geride bırakıp yeni bir kültüre adapte olmak ve sevdiklerinden uzakta olma hissine alışmakta zorlananların sayısı da bir hayli fazla.

Bir süre önce Barselona'ya taşınan 'nisanseranozcan' isimli içerik üreticisi, yaptığı bisküvili pastanın ardından nasıl yalnızlık hissiyle baş başa kaldığını anlattı. Anlattığı his pek çok gurbetçiye oldukça tanıdık geldi.