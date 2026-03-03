onedio
Barselona'ya Taşınan İçerik Üreticisi Bisküvili Pasta Üzerinden Gurbette Yalnız Olmanın Verdiği Hissi Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
03.03.2026

Son dönemde pek çok genç iş ve eğitim imkanlarını değerlendirmek, yeni bir hayat kurmak için rotasını yurt dışına çevirdi. Pek çoğu ekonomik açıdan istediği düzeni kursa da, alışılmış hayat düzenini geride bırakıp yeni bir kültüre adapte olmak ve sevdiklerinden uzakta olma hissine alışmakta zorlananların sayısı da bir hayli fazla. 

Bir süre önce Barselona'ya taşınan 'nisanseranozcan' isimli içerik üreticisi, yaptığı bisküvili pastanın ardından nasıl yalnızlık hissiyle baş başa kaldığını anlattı. Anlattığı his pek çok gurbetçiye oldukça tanıdık geldi.

"Burada bu pastayı ikram edebileceğim kimse yok"

Bildiğiniz üzere ülkemizin en bilinen özelliği misafirperverliği ve komşuluk ilişkileri. Yapılan yemekleri komşulara da vermek, verilen tabağın başka bir yiyecekle doldurulup geri verilmesi her birimizin içini ısıtıyor. Yurt dışında yaşayan pek çok kişi komşuluk ilişkilerindeki resmiyet ve mesafeye kolaylıkla alışamıyor. Bu da bir süre sonra elbette psikolojik olarak yalnızlık hissi yaşanmasına sebep oluyor. Bu yüzden yurt dışına taşınan herkes ilk olarak aradığı refah ile bu sıcak ortam arasında seçim yapmak zorunda kalıyor.

