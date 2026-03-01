onedio
Bir Gemi Kaptanı, Korsan Sularına Girmeden Önce Alınan Güvenlik Önlemlerini Paylaştı

Gülistan Başköy
01.03.2026 - 15:09

Bir gemi kaptanı, yük gemisinin korsan riski taşıyan tehlikeli sulara girmeden önce aldığı güvenlik önlemlerini paylaştı. Dikenli tellerden metal parmaklıklara kadar yapılan hazırlıklar dikkat çekti.

Görüntülerde ilk dikkat çeken detay, geminin çevresinin dikenli tellerle kaplanması oldu.

Güverte boyunca yerleştirilen teller, olası bir korsan saldırısında gemiye tırmanmayı zorlaştırmak için kullanılıyor. Hazırlıkların bir diğer aşamasında gemi personelinin yaşam mahalleri koruma altına alındı. Pencerelere metal parmaklıklar takıldığı, kapıların ise demir çubuklarla güçlendirildiği görüldü.

Görüntülerde dikkat çeken bir diğer detay ise “dummy” olarak adlandırılan maketler oldu. Geminin belirli noktalarına yerleştirilen bu maketler, uzaktan bakıldığında silahlı güvenlik görevlisi izlenimi veriyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
