Bir Gemi Kaptanı, Korsan Sularına Girmeden Önce Alınan Güvenlik Önlemlerini Paylaştı

Güverte boyunca yerleştirilen teller, olası bir korsan saldırısında gemiye tırmanmayı zorlaştırmak için kullanılıyor. Hazırlıkların bir diğer aşamasında gemi personelinin yaşam mahalleri koruma altına alındı. Pencerelere metal parmaklıklar takıldığı, kapıların ise demir çubuklarla güçlendirildiği görüldü.

Görüntülerde dikkat çeken bir diğer detay ise “dummy” olarak adlandırılan maketler oldu. Geminin belirli noktalarına yerleştirilen bu maketler, uzaktan bakıldığında silahlı güvenlik görevlisi izlenimi veriyor.