Burçin Terzioğlu, Final Yapan Ben Leman Dizisinin Akıbeti Hakkında Açıklama Yaptı
NOW TV’nin final yapan Ben Leman dizisinin akıbeti merak konusuydu. İbrahim Selim’in programına konuk olan Burçin Terzioğlu, dijital platform ihtimaliyle ilgili ilk kez konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NOW TV ekranlarında yayınlanan Ben Leman, 13. bölümüyle final yaparak izleyicisini üzmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son olarak Burçin Terzioğlu, İbrahim Selim’in sunduğu İbrahim Selim ile Bu Gece programında dizinin geleceğine dair konuştu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın