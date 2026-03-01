onedio
Burçin Terzioğlu, Final Yapan Ben Leman Dizisinin Akıbeti Hakkında Açıklama Yaptı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.03.2026 - 15:47

NOW TV’nin final yapan Ben Leman dizisinin akıbeti merak konusuydu. İbrahim Selim’in programına konuk olan Burçin Terzioğlu, dijital platform ihtimaliyle ilgili ilk kez konuştu.

NOW TV ekranlarında yayınlanan Ben Leman, 13. bölümüyle final yaparak izleyicisini üzmüştü.

Reytinglerde beklenen yükselişi yakalayamayan dizi için kanal, 12. bölüm performansına göre karar verileceğini açıklamıştı. Ancak artan oranlar da kararı değiştirmedi ve yapım 4.5 reytingle ekran macerasını noktaladı.

Dizinin hayranları ise pes etmedi. Sosyal medyada başlatılan kampanyalarla Ben Leman’ın dijital bir platformda devam etmesi için büyük çaba harcandı. Hatta final yapan dizinin son bölümü Disney Plus'ta “final” yerine “sezon finali” etiketiyle paylaşılınca umutlar yeniden arttı.

Son olarak Burçin Terzioğlu, İbrahim Selim’in sunduğu İbrahim Selim ile Bu Gece programında dizinin geleceğine dair konuştu.

Selim’in “Dijital platformda olma durumu var mı bu işin?” sorusuna Terzioğlu şu yanıtı verdi:

“Umarım yolculuğu devam eder. 4.5 reytingle yayından kalktık. Bu zamanda kadın hikâyesi tutturmak biraz zor ama ben ısrarla kadın işleri yapmaya devam edeceğim.”

Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
