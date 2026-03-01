Burçin Terzioğlu, Final Yapan Ben Leman Dizisinin Akıbeti Hakkında Açıklama Yaptı

Reytinglerde beklenen yükselişi yakalayamayan dizi için kanal, 12. bölüm performansına göre karar verileceğini açıklamıştı. Ancak artan oranlar da kararı değiştirmedi ve yapım 4.5 reytingle ekran macerasını noktaladı.

Dizinin hayranları ise pes etmedi. Sosyal medyada başlatılan kampanyalarla Ben Leman’ın dijital bir platformda devam etmesi için büyük çaba harcandı. Hatta final yapan dizinin son bölümü Disney Plus'ta “final” yerine “sezon finali” etiketiyle paylaşılınca umutlar yeniden arttı.