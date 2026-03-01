"Borsa İstanbul Pazartesi Günü Açılmayacak" İddiasına DMM’den Yalanlama Geldi
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyona başlamasıyla birlikte, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de haftanın açılışında ekonomi piyasalarının ne olacağı büyük merakla bekleniyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyadaki “Borsa İstanbul pazartesi günü açılmayacak” iddialarının açık bir manipülasyon olduğunu ifade ederek, iddiaların gerçek olmadığını duyurdu.
İran’a yönelik başlayan saldırılar sonrasında altın fiyatları hızla yükselmişti. Haftanın açılışında ekonomi piyasalarının ne olacağı ise merak ediliyor.
DMM'nin açıklaması 👇
