"Borsa İstanbul Pazartesi Günü Açılmayacak" İddiasına DMM’den Yalanlama Geldi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.03.2026 - 15:28

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyona başlamasıyla birlikte, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de haftanın açılışında ekonomi piyasalarının ne olacağı büyük merakla bekleniyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyadaki “Borsa İstanbul pazartesi günü açılmayacak” iddialarının açık bir manipülasyon olduğunu ifade ederek, iddiaların gerçek olmadığını duyurdu.

İran’a yönelik başlayan saldırılar sonrasında altın fiyatları hızla yükselmişti. Haftanın açılışında ekonomi piyasalarının ne olacağı ise merak ediliyor.

Sosyal medyada, Borsa İstanbul’un düşüşü önlemek için 2 Mart Pazartesi günü açılmayacağı iddia edilmişti. 

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), borsanın açılmayacağı iddialarının piyasa manipülasyonu olduğunu söyledi ve iddiaları ortaya atanlar hakkında yasal süreç başlatıldığını açıkladı.

DMM'nin açıklaması 👇

'Bazı sosyal medya hesaplarında, “Borsa İstanbul’un pazartesi günü işlemlere kapatılmasının değerlendirildiği ya da bu yönde bir karar alınacağına ilişkin iddialar” dolaşıma sokulmaktadır.

Yetkili kurumlar nezdinde buna yönelik alınmış veya değerlendirme aşamasında olan herhangi bir karar bulunmamaktadır.

Söz konusu paylaşımlar, piyasalarda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan açık bir manipülasyon girişimidir.

Ekonomik istikrara zarar verme amacı taşıyan bu asılsız paylaşımlar hakkında gerekli yasal süreçler başlatılmıştır.

Kamuoyunun finansal sistemin işleyişini hedef alan mesnetsiz iddialara itibar etmemesi; yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur.'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
