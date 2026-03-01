İran’a Yönelik Saldırılar Sonrasında Gram Altın Ne Kadar Oldu?

ABD ve İsrail’in ortaklaşa düzenlediği saldırılarda İran’ın birçok bölgesi bombalanmış ve İran’ın dini lideri Ali Hamaney de öldürülmüştü. Orta Doğu’da savaş yeniden alevlenirken, ilk kurşunun atılmasıyla birlikte altın fiyatları da rekor seviyeye gelmişti. Gram altın dün 8 bin liranın üzerine çıkmıştı. Piyasaların kapalı olduğu 1 Mart Pazar günü ise altın fiyatlarında gerileme yaşandı. Altının ons fiyatı 5 bin 262 dolara düşerken, gram altın da 7 bin 434 lira oldu. İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması ve Körfez ülkelerine yönelik füze saldırıları savaşın yayılma tehlikesini de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, piyasaların açılması ile birlikte altın fiyatlarında yükseliş bekliyor.