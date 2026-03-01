onedio
article/comments
article/share
İran’a Yönelik Saldırılar Sonrasında Gram Altın Ne Kadar Oldu?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.03.2026 - 10:31

ABD ve İsrail’in ortaklaşa düzenlediği saldırılarda İran’ın birçok bölgesi bombalanmış ve İran’ın dini lideri Ali Hamaney de öldürülmüştü. Orta Doğu’da savaş yeniden alevlenirken, ilk kurşunun atılmasıyla birlikte altın fiyatları da rekor seviyeye gelmişti. Gram altın dün 8 bin liranın üzerine çıkmıştı. Piyasaların kapalı olduğu 1 Mart Pazar günü ise altın fiyatlarında gerileme yaşandı. Altının ons fiyatı 5 bin 262 dolara düşerken, gram altın da 7 bin 434 lira oldu. İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması ve Körfez ülkelerine yönelik füze saldırıları savaşın yayılma tehlikesini de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, piyasaların açılması ile birlikte altın fiyatlarında yükseliş bekliyor.

Altın fiyatları ne oldu? İran’ın Körfez ülkelerine saldırıları altın fiyatlarını nasıl etkiler?

ABD ve İsrail’in ortaklaşa İran’a yönelik askeri saldırıları sonrasında İran’ın en önemli kişisi konumundaki Ali Hamaney öldürülmüştü. İran’a başlayan saldırılar sonrasında 1 Mart Pazar günü altın fiyatlarında son durum ne oldu?

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 7 bin 434 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın 12 bin 683 TL

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın 25 bin 367 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını 50 bin 578 TL

Ons altın ne kadar?

Ons altın 5 bin 263 dolar

Savaş Orta Doğu’ya yayılırsa altın fiyatları yükselir mi?

İran, dini lider Ali Hamaney’in ölümü sonrasında “Tarihin en şiddetli taarruz operasyonunu yapacağız” açıklamasında bulundu ve BAE, Kuveyt, Irak gibi ülkelere füze saldırıları düzenlendi.

Uzmanlar, savaşın Orta Doğu’ya yayılması ile birlikte altın fiyatlarında yükseliş bekliyor. Güvenli liman olarak kabul edilen altına savaş riski nedeniyle talebin artacağı belirtilirken, Finans Analisti İslam Memiş de “Pazartesiye dikkat edin” açıklamasında bulunmuştu.

İÇERİKTE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR

