Ali Hamaney Kimdir? İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney Öldü mü?

İsrail medyasından İran Dini Lideri Ali Hamaney ile ilgili çarpıcı iddialar yayıldı. İsrail medyasından servis edilen haberlerde, Ali Hamaney'in komada olduğu iddia edildi. Haberleri okuyan birçok kişi ''Ali Hamaney komada mı?'' araştırmasına başladı. Hastalığı sebebiyle pek göz önünde olmayan Hamaney, en son 7 Kasım'da görülmüştü.

O tarihten bu yana Ali Hamaney'in sağlık durumu hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. 2014 yılında prostat ameliyatı geçiren 85 yaşındaki Hamaney'in geçmişte de sağlık sorunları ara ara gündeme gelmişti.