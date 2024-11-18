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Ali Hamaney Kimdir? İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney Öldü mü?

Ali Hamaney Kimdir? İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney Öldü mü?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
18.11.2024 - 15:01

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney hakkında birçok haber dolaşıyor. İsrail medyasından gelen haberler Ali Hamaney'in komada olduğunu iddia ediyor. Servis edilen haberleri okuyan birçok kişi de Ali Hamaney'in sağlık durumunu ve kim olduğunu araştırmaya başladı. 

Peki, Ali Hamaney kimdir? İran Dini Lideri Ali Hamaney öldü mü? İşte detaylar...

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Ayetullah Ali Hamaney Kimdir?

Ayetullah Ali Hamaney Kimdir?

19 Nisan 1939 tarihinde İran'ın Meşhed şehrinde dünyaya gelen Ayetullah Ali Hamaney, İranlı din ve devlet adamıdır. 85 yaşındaki Ali Hamaney, İran Dini Lideri olarak görev yapmaktadır. Azerbaycan Türkü olan babasının adı Ayetullah Seyyid Cevad Hüseyni Hamaney, annesinin adı ise Hatice Mirdamadi'dir.

Dini eğitimine Meşhed şehrinde başlayan Ali Hamaney, ardından Necef ve Kum şehirlerinde eğitim hayatına devam etti. Kum şehrinde İran Eski Dini Lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin derslerine katılarak onun öğrencisi oldu.

Ali Hamaney'in Siyasi Geçmişi

Ali Hamaney'in Siyasi Geçmişi

1963 yılında Ayetullah Humeyni önderliğindeki İslami Hareket'e katılan Hamaney, 1979 İran İslam Devrimi'nde aktif rol aldı. Devrim sonrası İslam İnkılabı Yüksek Şurası üyeliğine atanan Hamaney, 1979 yılında İran'da Savunma Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı.

1980 yılında İran-Irak Savaşı'nda görev aldı ve 27 Haziran 1981 tarihinde Ebuzer Camisi'ne yapılan bombalı saldırıda ağır yaralandı. Dönemin Cumhurbaşkanı Muhammed Ali Recai'nin bir bombalı saldırıda hayatını kaybetmesiyle birlikte 1981 yılının Ekim ayında yapılan seçimlere katıldı. 

Seçimlerde 16 milyon oy alan Hamaney, İran'ın üçüncü cumhurbaşkanı oldu. Daha sonra İran'ın dini liderliğine yükseldi ve halihazırda bu görevini sürdürmektedir.

Ali Hamaney Ne Zaman İran Dini Lideri Oldu?

Ali Hamaney Ne Zaman İran Dini Lideri Oldu?

Ruhullah Humeyni'nin ölümünün ardından yerine geçen Ayetullah Ali Hamaney, 4 Haziran 1989 tarihinde Uzmanlar Meclisi tarafından İran'ın yeni ''Dini Lideri'' seçildi.

1981'den 1989'a kadar İran'ın üçüncü cumhurbaşkanı olarak görev yapan Hamaney, Orta Doğu'da en uzun süre görev yapan devlet başkanı ve Şah Muhammed Rıza Pehlevi'den sonra geçtiğimiz yüzyılın en uzun süre görev yapan ikinci İran lideri olarak bilinmektedir.

Ali Hamaney'in Sağlık Durumu Nasıl?

Ali Hamaney'in Sağlık Durumu Nasıl?

İsrail medyasından İran Dini Lideri Ali Hamaney ile ilgili çarpıcı iddialar yayıldı. İsrail medyasından servis edilen haberlerde, Ali Hamaney'in komada olduğu iddia edildi. Haberleri okuyan birçok kişi ''Ali Hamaney komada mı?'' araştırmasına başladı. Hastalığı sebebiyle pek göz önünde olmayan Hamaney, en son 7 Kasım'da görülmüştü. 

O tarihten bu yana Ali Hamaney'in sağlık durumu hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. 2014 yılında prostat ameliyatı geçiren 85 yaşındaki Hamaney'in geçmişte de sağlık sorunları ara ara gündeme gelmişti.

Ali Hamaney Öldü mü?

Ali Hamaney Öldü mü?

ABD Ordusu Ulusal Güvenlik Eski Danışmanı General McMaster, İran'ın yakında Ali Hamaney'in ölümünü ilan edeceğini iddia edince bu konuda birçok spekülasyon yayıldı. Ancak İranlı yetkililer, Ali Hamaney'in sağlık durumuyla ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı. 

Bundan dolayı Hamaney'in vefat ettiğine dair mevcut iddiaların doğruluğu da teyit edilemiyor. 85 yaşındaki liderin güncel sağlık durumuyla ilgili İranlı yetkililerden açıklama yapılması bekleniyor.

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