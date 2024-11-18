Ali Hamaney Kimdir? İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney Öldü mü?
Ali Hamaney Kimdir? İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney Öldü mü?
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney hakkında birçok haber dolaşıyor. İsrail medyasından gelen haberler Ali Hamaney'in komada olduğunu iddia ediyor. Servis edilen haberleri okuyan birçok kişi de Ali Hamaney'in sağlık durumunu ve kim olduğunu araştırmaya başladı.
Peki, Ali Hamaney kimdir? İran Dini Lideri Ali Hamaney öldü mü? İşte detaylar...
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Ayetullah Ali Hamaney Kimdir?
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