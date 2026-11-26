Macklemore Sivas'ta Konser mi Verecek? Filistin İçin Konser Vereceği İddia Edildi!
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Filistin'e verdiği destekle gündemden düşmeyen ABD'li rapçi Macklemore'un Türkiye'de, üstelik Sivas'ta sahneye çıkabileceği iddia edildi.
Gündeme gelen 19 Aralık tarihli bir konser duyurusuna göre Grammy ödüllü sanatçının, Filistin'deki insani yardım çalışmalarına destek amacıyla Sivas'ta konser vereceği söyleniyor.
Peki Macklemore gerçekten Sivas'a gelecek mi?
Macklemore'un Sivas'a geleceği iddiası kısa sürede gündem oldu.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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