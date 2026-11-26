Asıl soru işareti ise sanatçının kendisi. Macklemore'un resmi sitesinde yer alan 'Free Palestine Tour' takviminde Sivas tarihine şu an için rastlanmıyor. Sanatçı ya da ekibi tarafından Türkiye'ye dair yapılmış bir duyuru da henüz bulunmuyor.

Dünyaca ünlü bir ismin büyük bir konser salonu yerine bir otelde sahne alacak olması da akıllara soru işareti getiriyor. Bu nedenle konserin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini, Macklemore cephesinden gelecek olası bir resmi açıklama belirleyecek gibi görünüyor.