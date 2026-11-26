Evinin Altını 4 Metre Kazıp Yer Altında Çiftlik Kurdu: Her Yıl Milyonlar Kazanıyor
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Hindistan'ın Karnataka eyaletinde yaşayan 52 yaşındaki Padmini Gowda, pahalı klima sistemleri kurmak yerine mantarlarını yerin yaklaşık 4 metre altında yetiştirmeye karar verdi. Düşük maliyetli yöntemiyle yılda 12 ton ürün elde eden girişimcinin yıllık cirosu 2,4 milyon rupiye ulaşıyor.
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Pahalı klima sistemleri yerine toprağın doğal yalıtımından yararlanan girişimci, yaklaşık 4 metre derinlikte bir üretim alanı kazdı.
Galvanizli boru ve polietilen örtüyle düşük maliyetle kurulan tesiste sıcaklık 32-33 derecede, nem ise yüzde 85 ile 100 arasında tutuluyor.
Günde 30 ila 35 kilogram mantar toplayan girişimci, ürünlerini WhatsApp siparişinden süpermarketlere kadar farklı kanallarla satıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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