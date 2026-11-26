Çiftlikte günlük üretim 30 ila 35 kilogram, yıllık üretim ise yaklaşık 12 bin kilogram. Kilogram fiyatı 200 ile 250 rupi arasında değişirken, alt fiyattan hesaplandığında yıllık gelir 24 lakh yani 2,4 milyon rupiyi buluyor. Gowda, siparişlerin bir bölümünü WhatsApp üzerinden alıyor ve Bengaluru genelinde eve teslimat yapıyor. Ürünler ayrıca kendi markasıyla ve başka markalar adına süpermarketlere de veriliyor.

Mantarın yanı sıra darıdan yapılan gıdalar, geleneksel yöntemle sıkılan yağlar ve areka palmiyesi yapraklarından üretilen ürünler de işletmenin portföyünde yer alıyor. Gowda ayrıca mantar yetiştirmek isteyenlere eğitim veriyor ve geliştirdiği yöntemi başkalarıyla paylaşıyor.