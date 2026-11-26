Mikrodalgaya uygun cam ya da seramik bir kaseye yaklaşık 240 mililitre su koyup içine birkaç dilim limon atın. Kaseyi yüksek güçte 3-5 dakika, içerisi buharla dolana kadar çalıştırın. Ardından kapağı açmadan 2-3 dakika daha bekleyin.

Sıcak olacağı için kaseyi dikkatle çıkarın, sonra duvarları, tavanı ve kapağın iç yüzünü nemli bir bezle silin. İnatçı lekeler kalırsa buharlama işlemini bir kez daha tekrarlayabilirsiniz.