FIFA'dan gelen yazılı açıklama net: 'FIFA, sınırlı sayıda kişisel ve ticari bilgiye yetkisiz erişimle sonuçlanan bir suç niteliğindeki siber saldırının kurbanı olduğunu doğrulayabilir.' Kurum, soruşturma için kolluk kuvvetleri dahil ilgili makamlarla yakın çalıştığını da belirtti.

Açıklamanın devamında bilgilerin hukuka aykırı biçimde ele geçirilmesi ve yayımlanması 'mümkün olan en güçlü ifadelerle' kınandı. FIFA, özellikle kişisel verilerin paylaşılmasının 'ciddi ve kabul edilemez bir gizlilik ihlali' olduğunu ve ilgili kişiler için 'önemli sonuçlar doğurabileceğini' vurguladı. Kurum, saldırı yöntemi, hackerların sistemde ne kadar kaldığı ve kaç kişinin etkilendiği sorularına ise yanıt vermedi.

BBC Sport'un edindiği bilgiye göre olay bir sistem ya da teknoloji arızasından kaynaklanmadı. Suçlular, personeli taklit edip güvenlerinden yararlanarak belgelere ulaştı.