Dünya Futbolunun Patronu FIFA Siber Saldırıya Uğradı: Hackerlar 12 GB Veri Çaldığını Öne Sürdü
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Dünya futbolunun yönetim kurumu FIFA, kişisel ve ticari bilgilerinin çalındığı bir siber saldırıya uğradığını doğruladı. Saldırıyı, geçen hafta ortaya çıkan Handsome Boy Hacking Club adlı grup üstlendi ve 12 GB'lık veriye eriştiğini öne sürdü. FIFA, kolluk kuvvetleri dahil ilgili makamlarla birlikte çalıştığını duyurdu.
Kaynak: BBC Sport
Önce fidye istediler, anlaşma çıkmayınca çalınan dosyaları bir siber suç forumunda yayımladılar.
FIFA saldırıyı doğruladı ve kişisel verilerin yayımlanmasını "ciddi bir gizlilik ihlali" olarak niteledi.
Hackerlara göre sızan arşivde kimlik, göçmenlik, finans ve hukuk belgeleri var.
Öte yandan BBC Sport'a göre sızıntı, Infantino'nun tartışmalı "FIFA Forward Enterprise" planına ait belge içermiyor.
Saldırı, futbol dünyasını vuran bir dizi siber olayın en yenisi oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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