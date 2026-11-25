FBI'ın Ardından CIA De Siber Saldırının Hedefi Oldu: İki Kurum da "Hassas Bilgiler Güvende" Dedi
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ABD'de FBI'ı sarsan siber saldırı haberinin ardından bir alarm da CIA cephesinden geldi. CIA ile Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi'nin bazı bilgileri bir saldırıdan etkilendi. Konuya yakın kaynaklar, saldırganların yöneldiği sistemi ve ilk şüphelerin uzandığı adresi anlattı.
Saldırı açık kaynak analiz sistemini hedef aldı.
Yetkililere göre gizli bilgiler etkilenmedi.
İlk bulgular Çin'i işaret ediyor.
NSA'nın gizli ağı da günlerce kapalı kalmıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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