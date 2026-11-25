ABD basınına yansıyan bilgilere göre konuya yakın dört kaynak, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi'nin (ODNI) gizli olmayan bilgilerini etkileyen bir siber saldırıya uğradığını söyledi. Kaynaklardan biri, saldırının iki kurumun açık kaynaklardan istihbarat analizi yaparken yararlandığı bir sistemi hedef aldığını belirtti. CIA'in de aralarında olduğu 17 istihbarat kurumunu denetleyen ODNI, son yıllarda genellikle gizli olmayan açık kaynak çalışmalarına yatırım yaptı.