CNN'e konuşan altı kaynak, ajansın çok gizli sınıflandırılmış iç iletişim ağının devre dışı kaldığını doğruladı. 'NSA Net' adı verilen sistem, kurum personelinin gizli bilgileri birbirleriyle güvenli biçimde paylaşmasını sağlıyor. Yani ağın durması, ajansın gündelik iç yazışmasını doğrudan ilgilendiriyor.

Kaynaklara göre bu aşamada kesintinin bir siber saldırıdan kaynaklandığına dair kanıt yok. Jerusalem Post'un aktardığı haberde ise olayın siber saldırının sonucu olup olmadığı şimdilik net değil. NSA'nın teknik ekiplerinin nedeni araştırdığı belirtiliyor.

Ajans, sorunun kapsamını anlamaya çalışırken personelin işe geliş saatlerini kademeli hale getirdi. Kesintinin ne kadar süreceği ve ağın ne zaman tamamen devreye gireceği konusunda bilgi paylaşılmadı. CNN, konuyla ilgili NSA'dan yorum istedi.