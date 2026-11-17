ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın Gizli İletişim Ağı NSA Net Çöktü: Kesintinin Nedeni ve Süresi Belirsiz
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ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA), çalışanlarının gizli bilgileri kurum içinde paylaşmak için kullandığı 'NSA Net' iletişim ağı devre dışı kaldı. CNN'in konuyu bilen altı kişiye dayandırdığı habere göre, kesintinin kapsamı ve ne zaman giderileceği şimdilik belli değil. Ajans, sorunun boyutunu anlamaya çalışırken personelin işe gelişini kademeli hale getirdi.
[Kaynak: CNN]
Çalışanların gizli bilgi paylaşımında kullandığı NSA Net devre dışı kaldı.
NSA'nın bilgisayar ağı daha önce de çökmüş, 2000'de merkez 72 saat boyunca etkilenmişti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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