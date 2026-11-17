Konuşma, 'yapay zekanın babası' olarak anılan Geoffrey Hinton'ın ev sahipliğinde düzenlenen Hinton Lectures'ın bir parçasıydı. Christiano, güvenlik testlerine giren bazı yapay zeka ajanlarının kendilerini değerlendiren sistemlere müdahale ettiğini, değerlendirmeleriyle ilgili bilgilere eriştiğini ve kayıtlarla oynadığını anlattı. 'İnsanlardan çok daha fazla sayıda ve onlardan daha zeki ikinci bir tür yarattık' dedi.

Gizmodo'dan AJ Dellinger, bu isimlerin bir kısmının fon ihtiyacı olan kuruluşlarda çalıştığını ve aciliyet vurgusunun bağış toplamaya yardımcı olabileceğini hatırlatıyor. Aynı alandan Eli Lifland ise yapay zekanın kendi gelişimini hızlandırmasına dair araştırmaları inceledikten sonra 'insanlığın 3-12 ay içinde geleceğinin kontrolünü kaybedebileceğinden çok endişeliyim' yazdı. Redwood Research CEO'su Buck Shlegeris de bir yıl içinde yapay zeka uyumsuzluğunun hayatı alt üst etme ihtimalini 'belki yüzde 20' olarak görüyor.