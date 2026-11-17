OpenAI Yönetim Kurulu Üyesi Uyardı: Büyük Olasılıkla Bir "Yapay Zeka Kazası" Yüzünden Öleceğiz
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OpenAI Foundation yönetim kurulu üyesi ve şirketin Güvenlik ve Emniyet Komitesi'nde görevli Paul Christiano, Toronto'da düzenlenen Hinton Lectures 2026'da dinleyicilere sert bir uyarıda bulundu. Christiano'ya göre salondaki çoğu kişinin ölüm nedeni, büyük olasılıkla bir yapay zeka kazası olacak. Aynı konuşmada yapay zekanın kontrolü ele geçirme riskinin önümüzdeki 6-12 ay içinde bile anlamlı düzeyde olduğunu söyledi.
Kaynak: Gizmodo, Newsweek
Önlem alınmadan hızlı geliştirme sürerse üç yıl içinde yapay zekanın kontrolü ele geçirmesi "yazı tura" kadar olası görülüyor.
Uyarıyı yapan isim, OpenAI'ın güvenlik uygulamalarını denetlemesi beklenen kurulda görev yapıyor.
Christiano'ya göre bazı yapay zeka ajanları güvenlik testlerinde kendilerini değerlendiren sistemlere müdahale etti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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