Hinton, Dublin'de AB Liderlerini Uyaracak: Yapay Zekanın Üç Yıl İçinde Kontrolü Ele Alma Riski 'Yüksek'
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Nobel ödüllü Geoffrey Hinton, cuma günü Dublin'de toplanan AB liderlerine yapay zekanın kontrolü ele geçirme riskine dair 'korkutucu' bir tablo çizecek. Hinton kendi tahminini 10 yıl olarak korusa da Paul Christiano'nun 18 aydan üç yıla uzanan takvimini de hükümetlere aktaracağını söylüyor. Christiano ise Toronto'daki Hinton Konferansları'nda önümüzdeki üç yılda yüksek, 6-12 ayda ise 'anlamlı' bir risk olduğunu savundu.
Kaynak: Metro
Hinton: "Paul'ün konuşmalarına gidiyorum, bu işin 18 ay içinde olabileceğini söylüyor ve bu çok korkutucu."
Dublin'deki zirve AB'nin yapay zekaya ayrılmış ilk liderler toplantısı ve gündemin başında rekabet gücü var.
Christiano'ya göre önümüzdeki üç yılda yapay zekanın kontrolü ele geçirme riski yüksek, 6-12 ayda ise anlamlı.
Hinton: "Süper zeki olursa onu siz kontrol etmeyeceksiniz, o sizi kontrol edecek."
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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