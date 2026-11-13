Hinton, Dublin'de AB Liderlerini Uyaracak: Yapay Zekanın Üç Yıl İçinde Kontrolü Ele Alma Riski 'Yüksek'

İngiliz-Kanadalı bilim insanı ve yapay sinir ağlarının geliştirilmesindeki rolüyle tanınan Profesör Geoffrey Hinton, İngiltere hükümetine gayriresmî olarak danışmanlık da yapıyor. Çarşamba günü yaptığı konuşmada kendi tahminini şöyle özetledi: 'Yıllardır bu işlerin bizden daha zeki olacağını, endişelenmemiz gerektiğini ve bunun 10 yıl içinde olabileceğini söylüyorum. Yani insanları korkutan kişi benim.'

Hinton'un asıl vurgusu ise ardından geldi. Toronto'daki derslerde Christiano'nun bu tablonun 18 ay içinde gerçekleşebileceğini söylediğini aktaran Hinton, 'Cuma günü bir grup hükümet liderine bunu anlatacağım, nasıl tepki vereceklerini göreceğiz' dedi. Hinton'un kendi zaman çizelgesi hâlâ 10 yıl; 18 ay, Christiano'dan duyduğu rakam.