Bill Gates'ten Yapay Zeka Uyarısı: "Biyolojik Bir Olay Covid-19'dan Çok Daha Büyük Hasar Bırakabilir"

Gates, 4 Kasım Çarşamba günü Financial Times'ın Future of AI Summit etkinliğinde yaptığı konuşmada, en acil tehditlerin yapay zekanın biyolojik silah geliştirmede ve siber güvenlik açıklarının sömürülmesinde kullanılması olduğunu belirtti. Yapay zekanın karıştığı bir biyogüvenlik olayının ölçeğinin Covid-19'dan çok daha büyük olabileceğini söyleyen Gates, bu teknolojinin hem faydasının hem de tehlikesinin hafife alınmaması gerektiğini vurguladı.

Gates'in rakamla ifade ettiği karşılaştırma ise ağustos ayında MIT Technology Review'a verdiği röportajdan geliyor. Milyarder, biyoterörizm riskini doğal bir pandemiye kıyasla 'yaklaşık 50 kat daha korkutucu ve daha olası' diye tanımlamıştı. Aynı röportajda 'biyoterörizm eşiğini de siber saldırı eşiğini de aştık' diyen Gates, 'Bu eşiklerin aşılmış olması beni şoka sokuyor' ifadesini kullandı. Sektörün dışında endişe ve tartışma bulunmamasına da şaşırdığını söyleyen Gates, dünyanın pandemiye bugün daha hazırlıklı olmadığını, ABD'nin de bu konuda farklı durumda olmadığını dile getirdi.