Bill Gates'ten Yapay Zeka Uyarısı: "Biyolojik Bir Olay Covid-19'dan Çok Daha Büyük Hasar Bırakabilir"
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Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, Financial Times'ın düzenlediği Future of AI Summit'te yapay zekanın biyolojik silahlar ve siber saldırılar için kullanılabileceği konusunda uyardı. Gates'e göre yapay zekanın karıştığı bir biyogüvenlik olayının yaratacağı hasar Covid-19'u çok geride bırakabilir. Gates, ABD'nin uluslararası çabalara katılmamasının önlemleri yavaşlattığını da söyledi.
Kaynak: Insider Paper, MIT Technology Review
Bill Gates, yapay zekanın karıştığı bir biyogüvenlik olayının Covid-19'dan çok daha büyük hasar yaratabileceği konusunda uyardı.
Açık ağırlıklı modellerin güvenlik filtreleri sökülebiliyor, Gates'e göre bu da riski büyütüyor.
Siber cephede de tablo ağır: Gates, teknik bilgisi olmayan birinin bile yapay zekayla saldırı düzenleyebildiğini söyledi.
Gates'in en sert eleştirisi Washington'a: Gönüllü denetim yetmez, ABD olmadan çözüm zor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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