Tek kelimelik 'Roger', karmaşık bile olsa bir telsiz mesajının alındığını ve anlaşıldığını gösteriyor. ABD Federal Havacılık İdaresi'nin pilot ve kontrolör sözlüğü de kelimeyi 'son mesajınızın tamamını aldım' diye tanımlıyor.

Sözlük, evet ya da hayır cevabı gerektiren bir soruya 'Roger' ile karşılık verilmemesi gerektiğini de belirtiyor. Evet için 'affirmative', hayır için 'negative' kullanılıyor. 'Roger' diyen pilot da herhangi bir eyleme söz vermiş olmuyor.

Kontrolör ileride türbülans olduğunu, irtifa değişikliği beklenmesi gerektiğini ya da rüzgar döndüğü için kalkış ve inişlerin başka pistten yapılacağını bildirdiğinde, dikkatli bir pilot yeni bilgiyi kısa bir 'Roger' ile onaylıyor.

Kelimenin söyleniş biçimi de anlamını değiştirebiliyor. Coşkulu bir 'Roger that!' tamamen katıldığını gösterirken isteksizce söylenen bir 'Rodge', duyulan haberden pek memnun kalınmadığını belli ediyor. Alçak ve hırıltılı bir sesle söylendiğinde ise 'seni ilk seferde duydum, artık sus' anlamına gelebiliyor.