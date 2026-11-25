Gezegenin En Sık Kullanılan Sözcüğü "OK" Nereden Geliyor?
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Dünyayı gezmeye çıksanız ve İngilizceden başka dil bilmeseniz bile karşılaştığınız insanların çoğunun anlayacağı tek bir sözcük var. Cevap OK. Muhtemelen dünyada en yaygın tanınan kelime olan OK'nin doğuşu aslında bir şakaya dayanıyor. İngilizcenin en başarılı ihraç ürünü sayılabilecek bu kelimenin hikayesi 1830'ların Boston'ına uzanıyor.
OK ilk kez 1839'da Boston'da bir gazete şakasında ortaya çıktı.
Kısaltma modası ve 1840 seçimi OK'yi kalıcı hale getirdi.
Telgraf OK'yi yaydı, kökeni için de birçok yanlış teori ortaya atıldı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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