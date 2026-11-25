Kelimenin kökenini inceleyen en kapsamlı çalışma, Profesör Allan Metcalf'ın tarihçi Allen Walker Read'in araştırmalarına dayanarak 2010'da yayımladığı kitap. Metcalf, OK'nin doğuşunu 1839'da bir Boston gazetesinde yer alan esprili bir yazıya bağlıyor. Yazıda bir editör, Providence'taki meslektaşının Boston'dan gelebilecek neşeli gençlere bir parti vermesini öneriyor ve her şeyin 'o.k.', yani 'all correct' olmasını diliyordu.

O dönemde gazeteler haberlerin çoğunu birbirleriyle değiş tokuş ettikleri gazetelerden alıyordu. Sayfalarda yer sıkıntısı olmadığı için mizah, şiir, kurgu ve rakip gazetelere yönelik iğnelemeler de basılıyordu. OK de bu iğnelemelerden birinin içinde ilk kez karşımıza çıktı.