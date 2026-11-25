Vogue France editörü Claire Thomson-Jonville'in aktardığına göre ekip, Paris Moda Haftası sırasında şehirdeki bir evde buluştu. Dergi, Aralık 2026–Ocak 2027 çift sayısının kapağını 24 Kasım'da tanıttı. Bieber'ın 22 Kasım'daki 30. yaş gününden iki gün sonra paylaşılan kapak, 25 Kasım'da satışa çıkan sayının da ilk görüntüsü oldu.

Kapakta kırmızı üst ve siyah alt parçadan oluşan saten Prada takım öne çıkıyor. İç sayfalardaysa kırmızı lateks korse ve altın işlemeli takım gibi farklı görünümler var. Çekimin en çok dikkat çeken karelerinden biri, Bieber'ın rengi açılmış kaşlarıyla verdiği siyah-beyaz nü pozdu. Fotoğrafların stilini Paul Sinclaire üstlenirken saç tasarımını bir başka Türk isim, Mustafa Yanaz yaptı.

Bieber, çekime eşlik eden röportajında 20'li yaşlarına da dönüp baktı. O yıllarda kendi yolunu bulup bulamayacağını, evlenip evlenmeyeceğini ve çocuk sahibi olup olmayacağını sık sık düşündüğünü anlattı. 30 yaşına geldiğinde ise hayatının, o dönem hayal edebildiğinden çok daha iyi bir yere gittiğini söyledi.