Hailey Bieber, Vogue France İçin Türk Fotoğrafçı Mert Alaş'a Çıplak Poz Verdi!
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Hailey Bieber, 30. yaş gününün hemen ardından Vogue France kapağıyla gündeme geldi. Paris Moda Haftası sırasında bir evde yapılan çekimin fotoğrafçısı, Türk moda fotoğrafçısı Mert Alaş'tı. Bieber kapakta kırmızı ve siyah bir Prada takımla yer alırken derginin iç sayfalarındaki siyah-beyaz pozunda rengi açılmış kaşları dikkat çekti. Üstelik bu, Alaş ile Bieber'ın bu yıl birlikte gerçekleştirdiği ilk çekim değildi.
Kaynak: Vogue France
Mert Alaş'ın moda yolculuğu Londra'da Marcus Piggott'la başladı.
Hailey Bieber'ın Vogue çekiminde bir Türk isim daha vardı.
İkili, Vogue'dan önce Kim Kardashian'ın markası için bir araya gelmişti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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