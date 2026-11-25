Can Yaman'ın Çocukluk İtiraflarına Gelen Yorumlara Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu'ndan Tepki
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Can Yaman, katıldığı İspanyol podcast kanalında çocukluğunu ve anne babasının boşanmasının ardından yaşadığı hayatı anlattı. Paylaşımın altına gelen yorumlar ise bu kez Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu'nun tepkisini çekti. Gelin, Yaman'ın sözlerine ve Yılancıoğlu'nun yorumlarına birlikte bakalım.
Can Yaman, anne ve babasının boşanmasının ardından hafta içi annesiyle, hafta sonları babasıyla yaşadığını anlattı.
Can Yaman, anne ve babasının kendisine farklı bakış açıları kazandırdığını söyledi.
Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, yorumlara tepki göstererek toplumsal bir soruna dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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