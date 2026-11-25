Can Yaman, babasının gümrükçü olduğunu ve o dönem gümrüğün 'biraz çetrefilli bir iş' olduğunu söyledi. Babasının kadınlarla ve erkeklerle ilginç ilişkileri, sohbetleri ve partileri olduğunu anlatan oyuncu, bu ortamı Leonardo DiCaprio'nun Muhteşem Gatsby filmine benzetti.

Yaman, anne ve babası sayesinde 'kusursuz bir dengeye' sahip olduğunu belirtti. İkisinin de kendisine farklı bakış açıları kazandırdığını söyledi.