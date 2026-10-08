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Sakallara Yine Veda Etti: Can Yaman’ın Son Hali Alıştığımız Görüntüsünden Epey Farklı!

Sakallara Yine Veda Etti: Can Yaman’ın Son Hali Alıştığımız Görüntüsünden Epey Farklı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
08.10.2026 - 08:29
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Can Yaman’ın imajı yine değişti! Uzun saçları ve gür sakallarıyla hafızalara kazınan oyuncu, son dönemde farklı görünümlerle karşımıza çıkıyor. Daha önce de sakallarına veda eden Yaman, yeniden sakalsız haliyle görüntülendi. Bu kez dağınık ve dalgalı saçları da dikkat çekti. Gelin, son haline birlikte bakalım.

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Can Yaman, Türkiye’de başlayan şöhretini yurt dışına taşıyan oyunculardan biri.

Can Yaman, Türkiye’de başlayan şöhretini yurt dışına taşıyan oyunculardan biri.

Can Yaman denince aklımıza hâlâ ilk olarak Erkenci Kuş geliyor! Demet Özdemir’le başrollerini paylaştığı dizide canlandırdığı fotoğrafçı Can Divit, oyuncunun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuştu. İkilinin ekran uyumu bir yana, Yaman’ın uzun saçları, sakalları ve karakterin kendine özgü tarzı da dizinin akılda kalan detayları arasındaydı.

Özge Gürel’le birlikte rol aldığı Dolunay ile de geniş bir izleyici kitlesine ulaşan oyuncu, romantik komedilerle kazandığı popülerliği Türkiye sınırlarının dışına taşıdı. Özellikle İtalya’da gördüğü ilginin ardından kariyerini burada sürdüren Yaman; Viola come il mareEl Turco ve Sandokan gibi yapımlarla farklı karakterlere hayat verdi. teamworld.it

Ekrandaki projeleri değişirken görünümü de değişti tabii. Ancak uzun süre kullandığı gür sakalları, Can Yaman’ın alıştığımız görüntüsünün en belirgin parçalarından biri olarak kaldı.

Son dönemde imajıyla dikkat çeken Can Yaman, sakallarına yeniden veda etti.

Son dönemde imajıyla dikkat çeken Can Yaman, sakallarına yeniden veda etti.

Oyuncunun sakalsız görünümüyle ilk karşılaşmamız değil. Nisan ayında da sakal ve bıyıklarını keserek alıştığımız imajından oldukça farklı bir görünümle karşımıza çıkmıştı. Yüz hatlarını daha belirgin hale getiren bu değişiklik, o dönem magazin haberlerine de konu olmuştu. 

Can Yaman, şimdi de yeniden sakallarını kestirmiş haliyle karşımızda. Yeni fotoğrafında gür sakallarının yerini tıraşlı bir görünüm alırken, saçlarını ön tarafa doğru dağınık bıraktığı fark edildi. Dalgalı saçlarındaki açık tonlar da bu görünümün dikkat çeken detaylarından.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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