Sakallara Yine Veda Etti: Can Yaman’ın Son Hali Alıştığımız Görüntüsünden Epey Farklı!

Can Yaman denince aklımıza hâlâ ilk olarak Erkenci Kuş geliyor! Demet Özdemir’le başrollerini paylaştığı dizide canlandırdığı fotoğrafçı Can Divit, oyuncunun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuştu. İkilinin ekran uyumu bir yana, Yaman’ın uzun saçları, sakalları ve karakterin kendine özgü tarzı da dizinin akılda kalan detayları arasındaydı.

Özge Gürel’le birlikte rol aldığı Dolunay ile de geniş bir izleyici kitlesine ulaşan oyuncu, romantik komedilerle kazandığı popülerliği Türkiye sınırlarının dışına taşıdı. Özellikle İtalya’da gördüğü ilginin ardından kariyerini burada sürdüren Yaman; Viola come il mare, El Turco ve Sandokan gibi yapımlarla farklı karakterlere hayat verdi. teamworld.it

Ekrandaki projeleri değişirken görünümü de değişti tabii. Ancak uzun süre kullandığı gür sakalları, Can Yaman’ın alıştığımız görüntüsünün en belirgin parçalarından biri olarak kaldı.