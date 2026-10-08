Sakallara Yine Veda Etti: Can Yaman’ın Son Hali Alıştığımız Görüntüsünden Epey Farklı!
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Can Yaman’ın imajı yine değişti! Uzun saçları ve gür sakallarıyla hafızalara kazınan oyuncu, son dönemde farklı görünümlerle karşımıza çıkıyor. Daha önce de sakallarına veda eden Yaman, yeniden sakalsız haliyle görüntülendi. Bu kez dağınık ve dalgalı saçları da dikkat çekti. Gelin, son haline birlikte bakalım.
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Can Yaman, Türkiye’de başlayan şöhretini yurt dışına taşıyan oyunculardan biri.
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Son dönemde imajıyla dikkat çeken Can Yaman, sakallarına yeniden veda etti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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