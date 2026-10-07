"Başka Kadınla Evlenmem Demişti" Dilber Ay'ın Eşi İbrahim Karakaş İkinci Kez Evlendi!

Çiftin evlilik sevinci ise kısa sürdü. Evliliklerinin 15. gününde İbrahim Karakaş kalp krizi geçirdi, hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi gördü.

Posta'ya konuşan Karakaş, Dilber Ay'ın acısını Müge Zopun ile atlattığını, bu ağır krizde de eşinin her zaman yanında olduğunu söyledi. Zopun ise Dilber Ay'ı çok sevdiğini ve ona büyük saygı duyduğunu belirterek vefatına çok üzüldüğünü anlattı. Eşinin geçmişine ve Dilber Ay'ın hatırasına saygı duyduğunu vurguladı.