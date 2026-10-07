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"Başka Kadınla Evlenmem Demişti" Dilber Ay'ın Eşi İbrahim Karakaş İkinci Kez Evlendi!

"Başka Kadınla Evlenmem Demişti" Dilber Ay'ın Eşi İbrahim Karakaş İkinci Kez Evlendi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
07.10.2026 - 17:01
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Türk halk müziğinin sevilen sesi Dilber Ay'ı 2019'da kaybetmişti. Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'in özel haberine göre, eşi İbrahim Karakaş ise aradan geçen yılların ardından hayatına yeni bir sayfa açtı. Karakaş'ın ikinci evliliğine ve evliliğinin ilk günlerinde yaşadığı zorlu sınava birlikte bakalım.

Kaynak: Posta- Alev Gürsoy Cimin

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Dilber Ay, Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden biriydi.

Dilber Ay, Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden biriydi.

1 Ocak 1956'da Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dünyaya gelen Dilber Ay, düzenlenen bir güzel ses yarışmasında birinci olarak müzik dünyasına adım attı. Radyoda tanındıktan sonra 24 albüm çıkardı. Flash TV'de yayınlanan 'Kadere Mahkumlar' programıyla geniş kitlelere ulaşan sanatçı, şarkılarıyla Anadolu'daki pek çok eve girdi.

29 Nisan 2019'da Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybeden Dilber Ay'ın ölümü, sevenlerini derinden üzmüştü.

İbrahim Karakaş, Dilber Ay'ın ardından uzun süre yasını yaşadı.

İbrahim Karakaş, Dilber Ay'ın ardından uzun süre yasını yaşadı.

İbrahim Karakaş, Dilber Ay ile 1990'lı yıllarda Almanya'da tanışmış ve 1998'de evlenmişti. Sanatçının 2019'daki vefatının ardından uzun süre eşinin acısını yaşayan Karakaş, daha önce yeniden evlenmeyi düşünmediğini söylemişti.

61 yaşındaki Karakaş'ın hayatı ise aradan geçen yılların ardından yeniden değişti.

Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'in özel haberine göre, İbrahim Karakaş'ın yeni eşi İzmirli estetisyen Müge Zopun.

Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'in özel haberine göre, İbrahim Karakaş'ın yeni eşi İzmirli estetisyen Müge Zopun.

Karakaş'ın hayatındaki yeni isim, İzmirli estetisyen Müge Zopun. 59 yaşındaki Zopun ile tanışan Karakaş, kısa sürede yakınlaştı ve geçen ay nikah kıyarak ikinci evliliğine adım attı.

Karakaş'ın anlattığına göre, Dilber Ay'ın ardından yaşadığı acıyı atlatmasında Müge Zopun'un büyük payı var. Ancak çiftin evliliğinin ilk günleri, beklenmedik bir sağlık sorunuyla zorlu bir sınava dönüştü.

Evliliğin 15. gününde İbrahim Karakaş kalp krizi geçirdi.

Evliliğin 15. gününde İbrahim Karakaş kalp krizi geçirdi.

Çiftin evlilik sevinci ise kısa sürdü. Evliliklerinin 15. gününde İbrahim Karakaş kalp krizi geçirdi, hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi gördü.

Posta'ya konuşan Karakaş, Dilber Ay'ın acısını Müge Zopun ile atlattığını, bu ağır krizde de eşinin her zaman yanında olduğunu söyledi. Zopun ise Dilber Ay'ı çok sevdiğini ve ona büyük saygı duyduğunu belirterek vefatına çok üzüldüğünü anlattı. Eşinin geçmişine ve Dilber Ay'ın hatırasına saygı duyduğunu vurguladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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