"Başka Kadınla Evlenmem Demişti" Dilber Ay'ın Eşi İbrahim Karakaş İkinci Kez Evlendi!
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Türk halk müziğinin sevilen sesi Dilber Ay'ı 2019'da kaybetmişti. Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'in özel haberine göre, eşi İbrahim Karakaş ise aradan geçen yılların ardından hayatına yeni bir sayfa açtı. Karakaş'ın ikinci evliliğine ve evliliğinin ilk günlerinde yaşadığı zorlu sınava birlikte bakalım.
Kaynak: Posta- Alev Gürsoy Cimin
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Dilber Ay, Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden biriydi.
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İbrahim Karakaş, Dilber Ay'ın ardından uzun süre yasını yaşadı.
Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'in özel haberine göre, İbrahim Karakaş'ın yeni eşi İzmirli estetisyen Müge Zopun.
Evliliğin 15. gününde İbrahim Karakaş kalp krizi geçirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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