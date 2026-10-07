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Göksel Arsoy'un Bilinmeyen Hikayesi: Havaalanında Keşfedilip Yeşilçam'ın Altın Çocuğu Oldu

Göksel Arsoy'un Bilinmeyen Hikayesi: Havaalanında Keşfedilip Yeşilçam'ın Altın Çocuğu Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
07.10.2026 - 14:31
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Yeşilçam'ın 'Altın Çocuk'u olarak tanınan Göksel Arsoy, 5 Ekim'de 90 yaşında hayatını kaybetti. Pilot olmak isterken oyunculuğa adım atan usta oyuncunun yıldızlığa uzanan hikâyesine birlikte bakalım.

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Göksel Arsoy, Yeşilköy Havalimanı'nda çalışırken sinemaya adım attı.

Göksel Arsoy, Yeşilköy Havalimanı'nda çalışırken sinemaya adım attı.

15 Mart 1936'da Kayseri'de dünyaya gelen Göksel Arsoy, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde okurken Yeşilköy Havalimanı'nda çalıştı. Havaalanında yakışıklığıyla dikkat çeken genç adam, yapımcı Fuat Rutkay ve yönetmen Sırrı Gültekin'in ilgisini çekti ve ilk oyunculuk teklifini aldı.

Sarı saçları ve mavi gözleriyle dönemin diğer jönlerinden ayrılan Arsoy, 1957'de 'Kara Günlerim' filmiyle sinemaya adım attı. Belgin Doruk ile başrolü paylaştığı 'Samanyolu' kariyerinde dönüm noktası oldu. İkili sonrasında 15 filmde birlikte rol aldı ve dönemin en sevilen çiftlerinden biri haline geldi.

"Altın Çocuk" lakabını Halit Refiğ taktı, pilotluk hayali ise hep içinde kaldı.

"Altın Çocuk" lakabını Halit Refiğ taktı, pilotluk hayali ise hep içinde kaldı.

Usta yönetmen Halit Refiğ'in sette kendisine 'Altın Çocuk' diye seslenmesiyle bu unvanı alan Arsoy, 'Aşk Rüzgârı', 'Dost Bildiklerim' ve 'Altın Çocuk' başta olmak üzere sayısız filmde rol aldı. Oyunculuğun yanında yapımcılık da yaptı, müzik çalışmalarıyla da tanındı. Son olarak 2006'da 'Unutulmayanlar' filminde izledik.

Hava subayı ve jet pilotu olan babası Hava Harp Okulu'na gitmesine izin vermeyince pilotluk hayalinden vazgeçen Arsoy, yıllar sonra 'Keşke pilot olsaydım' demişti. Havacılık tutkusunu sinemaya taşıdı ve 1963 yapımı 'Şafak Bekçileri'nde hem yapımcılığı üstlendi hem başrol oynadı. Çekimler sırasında Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle jet uçuşuna da katıldı.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Arsoy, havaalanında çalışırken tanıştığı Soley Hanım ile 12 Nisan 1961'de evlendi. Çiftin 1963'te kızı Aşkım, 1965'te oğlu Gökhan dünyaya geldi.

Türkan Şoray'dan Ajda Pekkan'a sanat dünyası Göksel Arsoy'u uğurladı.

Türkan Şoray'dan Ajda Pekkan'a sanat dünyası Göksel Arsoy'u uğurladı.

90 yaşında hayatını kaybeden Göksel Arsoy için cenaze namazı 7 Ekim'de öğle vakti Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak. Usta oyuncu daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek. Törenle ilgili detayları kızı Aşkım Arsoy paylaştı.

Sanat dünyasından da taziye mesajları geldi. Türkan Şoray, ilk filmlerinde Arsoy ile çalışmasının tanınmasında etkili olduğunu söyledi. Ediz Hun, Arsoy'un Türk sinemasının altın çağını başlatan bir aktör olduğunu belirtti. Ajda Pekkan, aynı dönemi ve aynı sahneleri paylaşmış olmanın kendisi için çok kıymetli olduğunu anlattı. Nebahat Çehre ve Hülya Koçyiğit de usta oyuncuyu duygusal sözlerle andı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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