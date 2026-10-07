Göksel Arsoy'un Bilinmeyen Hikayesi: Havaalanında Keşfedilip Yeşilçam'ın Altın Çocuğu Oldu

Usta yönetmen Halit Refiğ'in sette kendisine 'Altın Çocuk' diye seslenmesiyle bu unvanı alan Arsoy, 'Aşk Rüzgârı', 'Dost Bildiklerim' ve 'Altın Çocuk' başta olmak üzere sayısız filmde rol aldı. Oyunculuğun yanında yapımcılık da yaptı, müzik çalışmalarıyla da tanındı. Son olarak 2006'da 'Unutulmayanlar' filminde izledik.

Hava subayı ve jet pilotu olan babası Hava Harp Okulu'na gitmesine izin vermeyince pilotluk hayalinden vazgeçen Arsoy, yıllar sonra 'Keşke pilot olsaydım' demişti. Havacılık tutkusunu sinemaya taşıdı ve 1963 yapımı 'Şafak Bekçileri'nde hem yapımcılığı üstlendi hem başrol oynadı. Çekimler sırasında Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle jet uçuşuna da katıldı.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Arsoy, havaalanında çalışırken tanıştığı Soley Hanım ile 12 Nisan 1961'de evlendi. Çiftin 1963'te kızı Aşkım, 1965'te oğlu Gökhan dünyaya geldi.