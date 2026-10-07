Göksel Arsoy'un Bilinmeyen Hikayesi: Havaalanında Keşfedilip Yeşilçam'ın Altın Çocuğu Oldu
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Yeşilçam'ın 'Altın Çocuk'u olarak tanınan Göksel Arsoy, 5 Ekim'de 90 yaşında hayatını kaybetti. Pilot olmak isterken oyunculuğa adım atan usta oyuncunun yıldızlığa uzanan hikâyesine birlikte bakalım.
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Göksel Arsoy, Yeşilköy Havalimanı'nda çalışırken sinemaya adım attı.
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"Altın Çocuk" lakabını Halit Refiğ taktı, pilotluk hayali ise hep içinde kaldı.
Türkan Şoray'dan Ajda Pekkan'a sanat dünyası Göksel Arsoy'u uğurladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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