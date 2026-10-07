Müzisyen Soner Olgun'un Sağlık Durumu Ağırlaştı: Yoğun Bakımda Entübe Edildi
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Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden müzisyen Soner Olgun'dan üzücü haber geldi. 67 yaşındaki sanatçının sağlık durumuyla ilgili son gelişmelere birlikte bakalım.
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Soner Olgun, kendine has sesiyle duyduğumuz anda tanıdığımız isimlerden.
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Soner Olgun, geçen ay da yüksek ateş nedeniyle yoğun bakımda tedavi görmüştü.
Soner Olgun yeniden hastaneye kaldırıldı, yoğun bakımda entübe edildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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