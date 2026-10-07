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Müzisyen Soner Olgun'un Sağlık Durumu Ağırlaştı: Yoğun Bakımda Entübe Edildi

Müzisyen Soner Olgun'un Sağlık Durumu Ağırlaştı: Yoğun Bakımda Entübe Edildi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
07.10.2026 - 11:25
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Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden müzisyen Soner Olgun'dan üzücü haber geldi. 67 yaşındaki sanatçının sağlık durumuyla ilgili son gelişmelere birlikte bakalım.

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Soner Olgun, kendine has sesiyle duyduğumuz anda tanıdığımız isimlerden.

Soner Olgun, kendine has sesiyle duyduğumuz anda tanıdığımız isimlerden.

Bazı şarkıları bir de onun sesinden dinlemek gerekiyor… Türk halk müziği ve özgün müziği kendi yorumuyla buluşturan Soner Olgun, yıllardır hem albümleriyle hem de sahne performanslarıyla dinleyicisinin gönlünde ayrı bir yere sahip. Türkülerin duygusunu güçlü sesiyle taşıyan sanatçı, hareketli parçalarda da sahnenin enerjisini yükseltmeyi iyi biliyor.

“Nazende Sevgilim”, “Yakarım Yağmurları”, “Gidiyom Gidemiyom” ve “Letafet” gibi parçalar, onun müziğine aşina olanların hemen hatırlayacağı eserlerden. 

“Letafet”, “Sevda Diye Bir Kuş”, “İyi Bayramlar Türkiye” ve “Herşey Değişmeli” gibi albümleriyle müzik yolculuğunu sürdüren sanatçının dinleyicisiyle kurduğu bağda, sahnelerinin de büyük payı bulunuyor. Onu sevenler için Soner Olgun konserleri, tanıdık şarkılara hep bir ağızdan eşlik etmenin keyfi demek.

Soner Olgun, geçen ay da yüksek ateş nedeniyle yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Soner Olgun, geçen ay da yüksek ateş nedeniyle yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Pankreas kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören Olgun, geçen ay yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Sanatçı o dönem yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Bir süre hastanede kalan Olgun, daha sonra kendi isteğiyle evine götürülmüştü. Tedavisi evinde devam ediyordu.

Soner Olgun yeniden hastaneye kaldırıldı, yoğun bakımda entübe edildi.

Soner Olgun yeniden hastaneye kaldırıldı, yoğun bakımda entübe edildi.

Soner Olgun'un sağlık durumu yeniden ağırlaştı. Dün hastaneye kaldırılan 67 yaşındaki sanatçı, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Olgun'un yoğun bakımda entübe edildiği öğrenildi. Sanatçının sağlık durumuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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