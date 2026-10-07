Müzisyen Soner Olgun'un Sağlık Durumu Ağırlaştı: Yoğun Bakımda Entübe Edildi

Bazı şarkıları bir de onun sesinden dinlemek gerekiyor… Türk halk müziği ve özgün müziği kendi yorumuyla buluşturan Soner Olgun, yıllardır hem albümleriyle hem de sahne performanslarıyla dinleyicisinin gönlünde ayrı bir yere sahip. Türkülerin duygusunu güçlü sesiyle taşıyan sanatçı, hareketli parçalarda da sahnenin enerjisini yükseltmeyi iyi biliyor.

“Nazende Sevgilim”, “Yakarım Yağmurları”, “Gidiyom Gidemiyom” ve “Letafet” gibi parçalar, onun müziğine aşina olanların hemen hatırlayacağı eserlerden.

“Letafet”, “Sevda Diye Bir Kuş”, “İyi Bayramlar Türkiye” ve “Herşey Değişmeli” gibi albümleriyle müzik yolculuğunu sürdüren sanatçının dinleyicisiyle kurduğu bağda, sahnelerinin de büyük payı bulunuyor. Onu sevenler için Soner Olgun konserleri, tanıdık şarkılara hep bir ağızdan eşlik etmenin keyfi demek.