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Farah Zeynep Abdullah'tan "Soy" Filminin Gala Gecesinde Dikkat Çeken Sitem!

Farah Zeynep Abdullah'tan "Soy" Filminin Gala Gecesinde Dikkat Çeken Sitem!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
07.10.2026 - 10:18
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Farah Zeynep Abdullah ve Barış Arduç'un başrolü paylaştığı 'Soy' filminin galası gerçekleşti. Geceye anne ve babasıyla katılan Abdullah'ın gösterim sonunda yaptığı esprili sitem dikkat çekti. Gecede yaşananlara birlikte bakalım.

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Farah Zeynep Abdullah, her projesiyle adından söz ettiren oyuncuların başında geliyor.

Farah Zeynep Abdullah, her projesiyle adından söz ettiren oyuncuların başında geliyor.

Hem ekranda hem de perdede adından sıkça söz ettiren Farah Zeynep Abdullah, yeni filmiyle bir kez daha gündemde. Sevenlerinin yakından takip ettiği başarılı oyuncu, bu kez 'Soy' filmindeki rolüyle karşımıza çıkıyor.

"Soy" filminin başrolünde Farah Zeynep Abdullah ile Barış Arduç var.

"Soy" filminin başrolünde Farah Zeynep Abdullah ile Barış Arduç var.

Farah Zeynep Abdullah ve Barış Arduç'u başrollerde buluşturan 'Soy' filminin galası gerçekleştirildi. Abdullah, gala gecesine anne ve babasıyla birlikte katıldı.

Gecenin en çok konuşulan anı ise gösterimin ardından yaşandı. Perdedeki görüntü kalitesinin düşük olduğunu fark eden oyuncu, film bittiğinde salondakilere seslendi.

Farah Zeynep Abdullah'tan gala gecesinde esprili sitem: "Korsan sitelerde izleseydik daha net izlerdik."

Abdullah, korsan sitelerde izleselerdi belki filmi daha net görebileceklerini söyleyerek bu durumun kendisini biraz üzdüğünü belirtti. Filmi tam olarak göremediklerini de ekledi.

Sözlerini esprili bir dille bağlayan oyuncu, bunun bilerek yapıldığını düşündüğünü söyledi. Amacın izleyicileri filmi gişede tekrar izlemeye yönlendirmek olabileceğini ima etti.

Gala gecesinde yaşananları aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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