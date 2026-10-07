Farah Zeynep Abdullah'tan "Soy" Filminin Gala Gecesinde Dikkat Çeken Sitem!

Abdullah, korsan sitelerde izleselerdi belki filmi daha net görebileceklerini söyleyerek bu durumun kendisini biraz üzdüğünü belirtti. Filmi tam olarak göremediklerini de ekledi.

Sözlerini esprili bir dille bağlayan oyuncu, bunun bilerek yapıldığını düşündüğünü söyledi. Amacın izleyicileri filmi gişede tekrar izlemeye yönlendirmek olabileceğini ima etti.

Gala gecesinde yaşananları aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.