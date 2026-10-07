Farah Zeynep Abdullah'tan "Soy" Filminin Gala Gecesinde Dikkat Çeken Sitem!
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Farah Zeynep Abdullah ve Barış Arduç'un başrolü paylaştığı 'Soy' filminin galası gerçekleşti. Geceye anne ve babasıyla katılan Abdullah'ın gösterim sonunda yaptığı esprili sitem dikkat çekti. Gecede yaşananlara birlikte bakalım.
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Farah Zeynep Abdullah, her projesiyle adından söz ettiren oyuncuların başında geliyor.
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"Soy" filminin başrolünde Farah Zeynep Abdullah ile Barış Arduç var.
Farah Zeynep Abdullah'tan gala gecesinde esprili sitem: "Korsan sitelerde izleseydik daha net izlerdik."
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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