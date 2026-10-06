Müjde Ar Televizyonu Hayatından Çıkardı: Şaşırtan Kararının Nedenini Açıkladı!

Olcay Ünal Sert'e konuşan Müjde Ar, televizyonu tamamen hayatından çıkardığını açıkladı.

Ar'ın anlattığına göre dizi dahil hiçbir şey izlemiyordu ve ekranda izlenecek iyi haber de kalmamıştı. Torunlarının da televizyona gözü kaymasını istemediği için bu kararı aldığını belirtti.