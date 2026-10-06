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Müjde Ar Televizyonu Hayatından Çıkardı: Şaşırtan Kararının Nedenini Açıkladı!

Müjde Ar Televizyonu Hayatından Çıkardı: Şaşırtan Kararının Nedenini Açıkladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
06.10.2026 - 11:00
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Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Müjde Ar, uzun süredir uzak kaldığı ekranlarla ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Televizyonu evinden kaldırdığını söyleyen usta oyuncunun sebebi de merak uyandırdı. Detaylara birlikte bakalım.

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Müjde Ar, Yeşilçam'ın iz bırakan isimlerinden biri.

Müjde Ar, Yeşilçam'ın iz bırakan isimlerinden biri.

Ağır Roman, Ah Belinda, Arabesk ve İffet gibi unutulmaz yapımlarla Türk sinemasında iz bırakan Müjde Ar, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Geçtiğimiz yıl geçirdiği kazayla gündeme gelen usta oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu biliniyor. Ar, yaşamını Bodrum ve İstanbul arasında sürdürüyor. Yaz aylarını genellikle Bodrum'da geçiren oyuncu, İstanbul'a dönüş yaptı.

Usta oyuncu televizyonu salondan kaldırdığını açıkladı.

Usta oyuncu televizyonu salondan kaldırdığını açıkladı.

Olcay Ünal Sert'e konuşan Müjde Ar, televizyonu tamamen hayatından çıkardığını açıkladı. 

Ar'ın anlattığına göre dizi dahil hiçbir şey izlemiyordu ve ekranda izlenecek iyi haber de kalmamıştı. Torunlarının da televizyona gözü kaymasını istemediği için bu kararı aldığını belirtti.

“Televizyonu salondan kaldırdım. Ben dizi dahil hiçbir şey izlemiyordum, hoş memlekette izlenecek iyi haber de kalmadı, torunlarımın da oraya gözü kaysın istemedim.”

Müjde Ar'ın annesi Aysel Gürel'in hayatı film oluyor.

Müjde Ar'ın annesi Aysel Gürel'in hayatı film oluyor.

Müjde Ar, annesi ve efsanevi söz yazarı Aysel Gürel'in hayatının beyazperdeye aktarılacağı filmin senaryo çalışmalarını sürdürüyor.

Usta oyuncu, annesinin yaşamını konu alan proje için çalışmalarına devam ediyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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