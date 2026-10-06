Müjde Ar Televizyonu Hayatından Çıkardı: Şaşırtan Kararının Nedenini Açıkladı!
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Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Müjde Ar, uzun süredir uzak kaldığı ekranlarla ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Televizyonu evinden kaldırdığını söyleyen usta oyuncunun sebebi de merak uyandırdı. Detaylara birlikte bakalım.
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Müjde Ar, Yeşilçam'ın iz bırakan isimlerinden biri.
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Usta oyuncu televizyonu salondan kaldırdığını açıkladı.
Müjde Ar'ın annesi Aysel Gürel'in hayatı film oluyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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