Melisa Döngel Atı Sevmek İstedi, Neye Uğradığını Şaşırdı!
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Oyuncu Melisa Döngel, bir at çiftliğinde hayvanı sevmek isterken hiç beklemediği bir an yaşadı. Ata yaklaşırken ani bir hareketle karşılaşan güzel oyuncunun şaşkınlığı kameralara yansıdı. Olayın detaylarına birlikte bakalım.
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Melisa Döngel, 2016'dan bu yana ekranların tanınan yüzlerinden biri.
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Melisa Döngel'in rapçi Murda ile aşk iddiası gündemde.
Bir at çiftliğinde atı sevmek isteyen Melisa Döngel yaşadığı talihsiz kazayla gündeme geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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