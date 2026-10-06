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Melisa Döngel Atı Sevmek İstedi, Neye Uğradığını Şaşırdı!

Melisa Döngel Atı Sevmek İstedi, Neye Uğradığını Şaşırdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
06.10.2026 - 10:11
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Oyuncu Melisa Döngel, bir at çiftliğinde hayvanı sevmek isterken hiç beklemediği bir an yaşadı. Ata yaklaşırken ani bir hareketle karşılaşan güzel oyuncunun şaşkınlığı kameralara yansıdı. Olayın detaylarına birlikte bakalım.

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Melisa Döngel, 2016'dan bu yana ekranların tanınan yüzlerinden biri.

Melisa Döngel, 2016'dan bu yana ekranların tanınan yüzlerinden biri.

Oyunculuğa 2016'da Hangimiz Sevmedik dizisinde canlandırdığı Sevtap karakteriyle adım atan isim Bizim Hikaye, Aşk Ağlatır, Sen Çal Kapımı, Sadakatsiz ve Kusursuz Kiracı gibi yapımlarda rol aldı. 2021-2022'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde başrolü üstlendi, ardından Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı'nda yer aldı.

Sinemaya 2023'te Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Prestij Meselesi filmiyle başlayan Döngel, Dünyayla Benim Aramda ve Aşk Taktikleri 2 gibi dijital platform projelerinde de rol aldı. Son olarak Kirli Sepeti dizisinde Aylin karakterini canlandırdı.

Melisa Döngel'in rapçi Murda ile aşk iddiası gündemde.

Melisa Döngel'in rapçi Murda ile aşk iddiası gündemde.

Döngel, son zamanlarda 3 çocuk babası rapçi Murda ile yaşadığı iddia edilen aşkla adından söz ettiriyor.

Oyuncunun özel hayatına dair gelen bu haberler magazin gündeminde yer almaya devam ederken, Döngel bu kez bambaşka bir anla gündeme geldi.

Bir at çiftliğinde atı sevmek isteyen Melisa Döngel yaşadığı talihsiz kazayla gündeme geldi.

Döngel, bir at çiftliğinde hayvanları severken ata yakınlaşmak istedi. Ancak atın ani hareketiyle kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

Atın kendisini ısırmasıyla irkilen oyuncunun verdiği tepki kameralara yansıdı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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