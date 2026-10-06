Melisa Döngel Atı Sevmek İstedi, Neye Uğradığını Şaşırdı!

Oyunculuğa 2016'da Hangimiz Sevmedik dizisinde canlandırdığı Sevtap karakteriyle adım atan isim Bizim Hikaye, Aşk Ağlatır, Sen Çal Kapımı, Sadakatsiz ve Kusursuz Kiracı gibi yapımlarda rol aldı. 2021-2022'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde başrolü üstlendi, ardından Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı'nda yer aldı.

Sinemaya 2023'te Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Prestij Meselesi filmiyle başlayan Döngel, Dünyayla Benim Aramda ve Aşk Taktikleri 2 gibi dijital platform projelerinde de rol aldı. Son olarak Kirli Sepeti dizisinde Aylin karakterini canlandırdı.