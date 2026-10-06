Yeşilçam’ın Usta İsmi Nuri Alço Yeniden Hastaneye Kaldırıldı!

Bazı oyuncuların adını duyunca gözümüzün önüne tek bir sahne gelir. Nuri Alço ise bakışından konuşmasına, canlandırdığı karakterlerden filmlerindeki müziklere kadar başlı başına bir Yeşilçam hatırası. Ekranda yaptıklarıyla seyirciyi kızdıran, yıllar içinde de Türk sinemasının en tanınan yüzlerinden birine dönüşen oyuncu, özellikle 1980’li yıllarda rol aldığı yapımlarla geniş kitlelere ulaştı.

Kayıp Kızlar, Tele Kızlar ve Katiller de Ağlar gibi filmlerde izlediğimiz Alço, kariyeri boyunca ağırlıklı olarak kötü adam karakterlerine hayat verdi. Yeşilçam’da pek çok oyuncunun üstlendiği bu rolleri kendine özgü tavrıyla oynayarak adını seyircinin hafızasına yerleştirdi. Filmlerinin üzerinden yıllar geçse de sahneleri hâlâ konuşuluyor, yeni kuşaklar da onu bu karakterler üzerinden tanıyor.

Sinema kariyerinin yanında açıklamaları ve özel hayatıyla da gündeme gelen usta oyuncu, son yıllarda sağlık sorunları nedeniyle zorlu dönemler geçirmişti. Eşi Burcu Alço’nun süreç boyunca yaptığı paylaşımlar, oyuncunun durumunu merak eden sevenleri için önemli bir bilgi kaynağı olmuştu.