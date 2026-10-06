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Yeşilçam’ın Usta İsmi Nuri Alço Yeniden Hastaneye Kaldırıldı!

Yeşilçam’ın Usta İsmi Nuri Alço Yeniden Hastaneye Kaldırıldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
06.10.2026 - 08:28
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Nuri Alço yeniden hastaneye kaldırıldı. Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden olan usta oyuncu, son yıllarda geçirdiği rahatsızlıklarla sevenlerini endişelendirmişti. Tedavisi devam eden 75 yaşındaki Alço’yu eşi Burcu Alço yalnız bırakmadı. Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen oyuncuyla ilgili gelen bilgilere birlikte bakalım.

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Yeşilçam’ın kötü adamı denince akla gelen ilk isimlerden biri Nuri Alço.

Yeşilçam’ın kötü adamı denince akla gelen ilk isimlerden biri Nuri Alço.

Bazı oyuncuların adını duyunca gözümüzün önüne tek bir sahne gelir. Nuri Alço ise bakışından konuşmasına, canlandırdığı karakterlerden filmlerindeki müziklere kadar başlı başına bir Yeşilçam hatırası. Ekranda yaptıklarıyla seyirciyi kızdıran, yıllar içinde de Türk sinemasının en tanınan yüzlerinden birine dönüşen oyuncu, özellikle 1980’li yıllarda rol aldığı yapımlarla geniş kitlelere ulaştı.

Kayıp KızlarTele Kızlar ve Katiller de Ağlar gibi filmlerde izlediğimiz Alço, kariyeri boyunca ağırlıklı olarak kötü adam karakterlerine hayat verdi. Yeşilçam’da pek çok oyuncunun üstlendiği bu rolleri kendine özgü tavrıyla oynayarak adını seyircinin hafızasına yerleştirdi. Filmlerinin üzerinden yıllar geçse de sahneleri hâlâ konuşuluyor, yeni kuşaklar da onu bu karakterler üzerinden tanıyor.

Sinema kariyerinin yanında açıklamaları ve özel hayatıyla da gündeme gelen usta oyuncu, son yıllarda sağlık sorunları nedeniyle zorlu dönemler geçirmişti. Eşi Burcu Alço’nun süreç boyunca yaptığı paylaşımlar, oyuncunun durumunu merak eden sevenleri için önemli bir bilgi kaynağı olmuştu.

Nuri Alço, daha önce de ciddi sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görmüştü.

Nuri Alço, daha önce de ciddi sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görmüştü.

Usta oyuncu, Nisan 2024’te memleketi Eskişehir’de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. İlk tedavisinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Alço’nun sağlık durumuna ilişkin o dönemde yapılan açıklamada kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edildiği bildirilmişti. Eşi Burcu Alço ise oyuncunun bilincinin yerinde olduğunu açıklamış, “Nuri hayatta tanıdığım en güçlü adamdır. Bunu da atlatacağız” sözleriyle duygularını paylaşmıştı. 

Tedavi sürecinin ardından güzel haberi yine Burcu Alço vermişti. Nisan 2024’te yaptığı paylaşımda eşinin taburcu olacağını duyuran Alço, kendilerine destek olanlara teşekkür etmiş ve “Varlığına, aldığın her nefese şükürler olsun”ifadelerini kullanmıştı. 

Ancak oyuncunun sağlık sorunları bununla sınırlı kalmamıştı. Tedavi sürecinde kalp pili takılan Alço, Ekim 2024’te de bağırsak tıkanıklığı nedeniyle ameliyat olmuştu. Burcu Alço, o dönem eşinin çok zorlu bir operasyon geçirdiğini ve yoğun bakımda olduğunu açıklarken, doktorların müdahalesi sayesinde durumunun iyi olduğunu belirtmişti. Paylaşımındaki “Can eşim çok riskli bir ameliyat geçirdi. Çok zorlu bir süreçti çok” sözleri, yaşadıkları endişeyi ortaya koymuştu.

Yeniden hastaneye kaldırılan Nuri Alço’nun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yeniden hastaneye kaldırılan Nuri Alço’nun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

75 yaşındaki Nuri Alço, bu kez yeniden hastanede tedavi görmesiyle gündeme geldi. Oyuncunun tedavisi devam ederken eşi Burcu Alço kendisini yalnız bırakmadı. Usta oyuncunun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastaneye yatış nedenine ilişkin bazı paylaşımlarda üşütme ve bronş rahatsızlığından söz edilse de rahatsızlığın nedeni henüz bilinmiyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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