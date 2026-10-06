Yeşilçam’ın Usta İsmi Nuri Alço Yeniden Hastaneye Kaldırıldı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Nuri Alço yeniden hastaneye kaldırıldı. Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden olan usta oyuncu, son yıllarda geçirdiği rahatsızlıklarla sevenlerini endişelendirmişti. Tedavisi devam eden 75 yaşındaki Alço’yu eşi Burcu Alço yalnız bırakmadı. Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen oyuncuyla ilgili gelen bilgilere birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeşilçam’ın kötü adamı denince akla gelen ilk isimlerden biri Nuri Alço.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nuri Alço, daha önce de ciddi sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görmüştü.
Yeniden hastaneye kaldırılan Nuri Alço’nun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın