Geniş Aile’nin Ulvi’sini Bir de Şimdi Görün: Bülend Çolak’ın Son Hali Dikkat Çekti!

Bir dönem ekranların en sevilen komedilerinden olan “Geniş Aile”, mahallede yaşananları kendine has karakterleriyle anlatıyordu. Cevahir, Koyu Bilal, Zekai ve daha niceleri derken dizinin en çok hatırlanan isimlerinden biri de Ulvi oldu.

Ufuk Özkan’ın canlandırdığı Cevahir’in yakın arkadaşı Ulvi, onunla birlikte kendini sürekli yeni bir maceranın içinde buluyordu. Sakarlıkları, olayları kendine göre yorumlaması ve Cevahir’e bağlılığı, karakterin komedisinin önemli bir parçasıydı. Bülend Çolak’ın mimikleri ve konuşma biçimi de Ulvi’yi akılda kalıcı hâle getirdi.

Dizi sona erdikten sonra da karakterle vedalaşmadık. Çolak, “Geniş Aile”nin sinema filmlerinde yeniden Ulvi olarak seyirci karşısına çıktı. Böylece dizide başlayan Cevahir ve Ulvi maceraları beyazperdede de devam etti.