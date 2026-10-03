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Geniş Aile’nin Ulvi’sini Bir de Şimdi Görün: Bülend Çolak’ın Son Hali Dikkat Çekti!

Geniş Aile’nin Ulvi’sini Bir de Şimdi Görün: Bülend Çolak’ın Son Hali Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
03.10.2026 - 14:38
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Ulvi’yi unutmak ne mümkün! “Geniş Aile”de Cevahir’le birlikte bizi güldüren Bülend Çolak, dizinin hafızalara yerleşen isimlerinden olmuştu. Aradan yıllar geçti, oyuncu farklı projelerde seyirciyle buluşmayı sürdürdü. Ancak pek çoğumuz için hâlâ mahallenin Ulvi’si. Şimdi ise son görüntüleriyle karşımıza çıkan Çolak’ın oyunculuk yolculuğuna bakıyoruz.

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Bülend Çolak, Geniş Aile’nin unutulmaz Ulvi’si olarak hafızalarımıza yerleşti.

Bülend Çolak, Geniş Aile’nin unutulmaz Ulvi’si olarak hafızalarımıza yerleşti.

Bir dönem ekranların en sevilen komedilerinden olan “Geniş Aile”, mahallede yaşananları kendine has karakterleriyle anlatıyordu. Cevahir, Koyu Bilal, Zekai ve daha niceleri derken dizinin en çok hatırlanan isimlerinden biri de Ulvi oldu.

Ufuk Özkan’ın canlandırdığı Cevahir’in yakın arkadaşı Ulvi, onunla birlikte kendini sürekli yeni bir maceranın içinde buluyordu. Sakarlıkları, olayları kendine göre yorumlaması ve Cevahir’e bağlılığı, karakterin komedisinin önemli bir parçasıydı. Bülend Çolak’ın mimikleri ve konuşma biçimi de Ulvi’yi akılda kalıcı hâle getirdi.

Dizi sona erdikten sonra da karakterle vedalaşmadık. Çolak, “Geniş Aile”nin sinema filmlerinde yeniden Ulvi olarak seyirci karşısına çıktı. Böylece dizide başlayan Cevahir ve Ulvi maceraları beyazperdede de devam etti.

Oyuncunun kariyeri yalnızca Ulvi’den ibaret değil.

Oyuncunun kariyeri yalnızca Ulvi’den ibaret değil.

Bülend Çolak’ın sinema yolculuğu, “Geniş Aile”den yıllar önce başladı. Reis Çelik’in yönettiği 1998 yapımı “Hoşçakal Yarın” filminde Hüseyin İnan’ı canlandıran oyuncu, sonraki yıllarda “Gönül Yarası”nda da rol aldı.

“Geniş Aile”nin ardından “Türk’ün Uzayla İmtihanı”nda bilim insanı Acar Dimdik karakterine hayat verdi. “Hükümet Kadın” filmlerinde Baran, “Sucu Kamil”de Kamil, “Hayati ve Diğerleri”nde ise Vedat olarak karşımıza çıktı. 

“Çakallarla Dans” serisinde de yer alan Çolak, “İllegal Hayatlar”da Koray karakterini canlandırdı. Televizyondaki işleri arasında “Tutunamayanlar”, “Ada Masalı” ve “İçimizdeki Ateş” de bulunuyor. Kısacası onu en çok Ulvi olarak hatırlasak da yıllar içinde pek çok farklı rolde izledik.

Yıllar sonra son görüntüleriyle karşımıza çıkan Bülend Çolak, oyunculuğa devam ediyor.

Yıllar sonra son görüntüleriyle karşımıza çıkan Bülend Çolak, oyunculuğa devam ediyor.

Geniş Aile” döneminden bu yana yıllar geçti. Bülend Çolak’ın son görüntüleri de sevilen dizinin Ulvi’sini yeniden hatırlattı. Ekranlarda onunla tanışanlar için bu kareler, Cevahir’le birlikte yaşadığı mahalle maceralarına küçük bir dönüş oldu.

Oyuncunun televizyon dışında tiyatro çalışmaları da sürüyor. Tiyatro Hayali’nin “Meçhul Paşa” oyununda Erdem Akakçe ve Fatih Koyunoğlu ile birlikte yer alan Çolak, sahnede de seyircisiyle buluşuyor. 

Farklı projelerde farklı karakterleri canlandırsa da “Geniş Aile”nin bıraktığı iz kolay kolay silinmiyor. Bülend Çolak’ı bugün gören pek çok kişinin aklına ilk olarak Ulvi’nin gelmesi de bu yüzden şaşırtıcı değil.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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