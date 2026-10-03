Geniş Aile’nin Ulvi’sini Bir de Şimdi Görün: Bülend Çolak’ın Son Hali Dikkat Çekti!
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Ulvi’yi unutmak ne mümkün! “Geniş Aile”de Cevahir’le birlikte bizi güldüren Bülend Çolak, dizinin hafızalara yerleşen isimlerinden olmuştu. Aradan yıllar geçti, oyuncu farklı projelerde seyirciyle buluşmayı sürdürdü. Ancak pek çoğumuz için hâlâ mahallenin Ulvi’si. Şimdi ise son görüntüleriyle karşımıza çıkan Çolak’ın oyunculuk yolculuğuna bakıyoruz.
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Bülend Çolak, Geniş Aile’nin unutulmaz Ulvi’si olarak hafızalarımıza yerleşti.
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Oyuncunun kariyeri yalnızca Ulvi’den ibaret değil.
Yıllar sonra son görüntüleriyle karşımıza çıkan Bülend Çolak, oyunculuğa devam ediyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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