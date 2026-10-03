Eş Arayışıyla Gündem Olan Midyeci Ahmet Evlendi: Restoranında 10 Gün Her Şey Bedava!
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Sosyal medyada eş arayışını kriterleriyle birlikte duyurup gündem olan Midyeci Ahmet, aradaki kısmeti bulup evlendi! Ünlü işletmeci düğünün ardından restoranında müşterilerine de sürprizini yaptı: söz verdiği gibi 10 gün boyunca her şey bedava!
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Midyeci Ahmet, temmuz ayında eş arayışını kriterleriyle birlikte duyurmuştu.
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İki ay sonra aranan kısmet bulundu, eylül'de kız istemeye gidildi.
Düğünün ardından restoranında söz verdiği sürprizi yaptı: 10 Gün her şey bedava!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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