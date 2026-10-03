Eş Arayışıyla Gündem Olan Midyeci Ahmet Evlendi: Restoranında 10 Gün Her Şey Bedava!

Midyeci Ahmet, eş arayışını duyurduğu videoda şu sözü vermişti: “Bu video sayesinde hayırlı bir imza atılırsa 10 gün 10 gece boyunca Akaretler şubemizde her şey ücretsiz olacaktır.”

Düğünün ardından eşiyle birlikte kendi şubesinde görülen işletmeci, bu sözünü yeniden gündeme taşıdı. Müşterilere duyurulan kampanyaya göre 10 gün boyunca her şey bedava olacak.