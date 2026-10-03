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Eş Arayışıyla Gündem Olan Midyeci Ahmet Evlendi: Restoranında 10 Gün Her Şey Bedava!

Eş Arayışıyla Gündem Olan Midyeci Ahmet Evlendi: Restoranında 10 Gün Her Şey Bedava!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
03.10.2026 - 15:58
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Sosyal medyada eş arayışını kriterleriyle birlikte duyurup gündem olan Midyeci Ahmet, aradaki kısmeti bulup evlendi! Ünlü işletmeci düğünün ardından restoranında müşterilerine de sürprizini yaptı: söz verdiği gibi 10 gün boyunca her şey bedava!

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Midyeci Ahmet, temmuz ayında eş arayışını kriterleriyle birlikte duyurmuştu.

Midyeci Ahmet, temmuz ayında eş arayışını kriterleriyle birlikte duyurmuştu.

Midyeci Ahmet, uzun süre önce boşandığını söylediği paylaşımında evlenme konusunda ciddi olduğunu belirtmişti. Hayatını birleştireceği kişinin burç uyumuna önem verdiğini söyleyen işletmeci; midye ve kokoreç sevmesini, hayvanları ve köy hayatını sevmesini de kriterleri arasına koymuştu.

O görüntüler sosyal medyada büyük ses getirmişti.

İki ay sonra aranan kısmet bulundu, eylül'de kız istemeye gidildi.

İki ay sonra aranan kısmet bulundu, eylül'de kız istemeye gidildi.

Paylaşımının ardından kısa sürede talibini bulan Midyeci Ahmet'in Eylül ayında kız istemeye gittiği biliniyordu. İşletmeci son olarak evlilik haberleriyle gündeme geldi ve dünyaevine girdi.

Midyeci Ahmet olarak tanınan Ahmet Çiçek, küçük yaşlardan beri midye satıyor. Yıllar içinde kendi markasını kurdu ve Türkiye'nin pek çok yerinde şube açtı. İzmir doğumlu işletmeci 52 yaşında.

Düğünün ardından restoranında söz verdiği sürprizi yaptı: 10 Gün her şey bedava!

Düğünün ardından restoranında söz verdiği sürprizi yaptı: 10 Gün her şey bedava!

Midyeci Ahmet, eş arayışını duyurduğu videoda şu sözü vermişti: “Bu video sayesinde hayırlı bir imza atılırsa 10 gün 10 gece boyunca Akaretler şubemizde her şey ücretsiz olacaktır.”

Düğünün ardından eşiyle birlikte kendi şubesinde görülen işletmeci, bu sözünü yeniden gündeme taşıdı. Müşterilere duyurulan kampanyaya göre 10 gün boyunca her şey bedava olacak.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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